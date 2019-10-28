Глава Башкирии представил полный состав нового правительства

На очередном оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров озвучил состав кабинета министров. Как и обещал руководитель региона в день своего вступления в должность, в структуре правительства произошли некоторые изменения.

Должность премьер-министра занял сам Радий Хабиров. Это назначение не противоречит конституции республики. Ранее его предшественник Рустэм Хамитов дважды возглавлял кабинет министров – с июля 2010 по май 2011 годов и с августа 2012 по ноябрь 2015 годов.

ВЫВЕСКА СМЕНИЛАСЬ

Согласно указу главы Башкирии, теперь региональное правительство состоит из 14 министерств, 11 государственных комитетов, четырех управлений, одного агентства и одной инспекции. Большинство министерств и ведомств сохранили свою структуру, а их руководители остались при должности. Однако кое-где произошли изменения.

Например, госкомитет по предпринимательству и туризму был разделен на две части. В результате появились два самостоятельных госкомитета – отдельно по туризму и отдельно по предпринимательству. Минэкономразвития Башкирии «сменило вывеску» и теперь называется министерство экономического развития и инвестиционной политики.

Минпром Башкирии также сменил название – теперь это министерство промышленности и энергетики. К табличке министерства образования добавили еще одно слово, так что теперь официально в региональном правительстве есть министерство образования и науки.

Изменения коснулись также госкомитета, который отвечал за работу интернет-ресурса «Открытая республика». Теперь это министерство цифрового развития государственного управления. В свою очередь, госкомитет по мониторингу социально-экономического развития был преобразован в госкомитет по конкурентной политике.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ РАДИЯ ХАБИРОВА

В отличие от своего предшественника, Радий Хабиров включил в состав правительства не восемь, а девять вице-премьеров. Некоторые из них сохранили полученные авансом министерские портфели, а кто-то и вовсе «перекочевал» из кабмина Рустэма Хамитова. Но есть и противоположный пример – Михаил Киреев, который исполнял обязанности вице-премьера с октября прошлого года, но в окончательный список так и не вошел.

Должность первого вице-премьера получили сразу два человека - Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. Первый будет отвечать за организацию работы правительства, вести заседания и представлять этот орган власти на различных мероприятиях. Также Назаров будет курировать вопросы бюджета, финансов, земельных ресурсов и государственной собственности и отвечать за реализацию Национальных проектов. Фактически он и будет исполнять обязанности премьер-министра, хотя официально должность у него рангом пониже.

Илшат Тажитдинов также стал первым вице-премьером и по совместительству руководителем аппарата правительства. Он будет контролировать исполнение поручений и решений правительства и представлять кабинет министров в Госсобрании-Курултае.

Раиф Абдрахимов назначен вице-премьером, который будет курировать работу госкомитетов по строительству, транспорту и дорожному хозяйств, а также работать с Башкультнаследием.

Борис Беляев получил должность вице-премьера и министра ЖКХ. Он будет курировать работу миниэкологии, госкомитета по жилстройнадзору и госкомитета по тарифам.

Пост вице-премьера и по совместительству министра труда, семьи и социальной защиты населения получила Ленара Иванова. Она будет курировать работу минздрава и территориального фонда медицинского страхования.

Министром вновь созданного минэкономразвития и инвестиционной политики стал Рустам Муратов. Он вошел в число вице-премьеров и будет курировать работу министерства цифрового развития, госкомитета по предпринимательству и отдельно созданного госкомитета по туризму, а также госкомитета по внешнеэкономическим связям.

Ирек Сагитов, который ранее возглавлял ОМОН Росгвардии в Башкирии, получил серьезное повышение. Теперь он стал вице-премьером регионального правительства и будет курировать работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитеты по ЧС и по делам юстиции.

Свой пост сохранил вице-премьер и министр сельского хозяйства Илшат Фазрахманов. Он также будет отвечать за работу министерства лесного хозяйства, управления ветеринарии и Ростехнадзора по Башкирии.

Пресс-секретарь экс-главы Рустэма Хамитова и нынешнего Радия Хабирова Фанур Ягафаров весьма неожиданно также получил пост вице-премьера башкирского правительства. Теперь он будет курировать работу министерства образования и науки, минкульта, агентства по печати и Рособрнадзора по Башкирии.

МИНИСТРЫ И ДРУГИЕ НАЧАЛЬНИКИ

Среди министров нового состава башкирского правительства также произошли некоторые кадровые перестановки. Из ожидаемого: министром здравоохранения был утвержден Максим Забелин, цифрового развития – Геннадий Разумикин, промышленности и энергетики республики – Александр Шельдяев, молодежной политики и спорта – Руслан Хабибов, культуры – Амина Шафикова. Двое последних получили министерские портфели еще от Рустэма Хамитова.

Отдельно стоит отметить, что министерство земельных и имущественных отношений возглавила Гульшат Арсланова, но, несмотря на важность должности, пост вице-премьера она не получила.

Что касается многочисленных госкомитетов республики, то должности там распределились довольно предсказуемо. Выделим только самое интересное.

Госкомитеты по предпринимательству и туризма, которые теперь отдельные ведомства, возглавили Римма Бойцова и Салават Нафиков, соответственно. Из всех членов кабмина именно назначение Нафикова можно назвать «головокружительным карьерным ростом» - до недавнего времени он занимал пост директора санатория «Якты-Куль».

Пост руководителя госкомитета по ЧС сохранил Фарит Гумеров. Также на месте остался самый часто мелькающий чиновник правительства в СМИ руководитель госкомитета по транспорту сохранил Тимур Мухаметьянов.

Остались в правительстве и те, кто пока остался в статусе исполняющих обязанности. С приставкой и.о. пока будут работать главы минфина Лира Игтисамова, минэкологии Урал Искандаров, образования Айбулат Хажин, минлесхоза Марат Шарафутдинов, госкомитета по юстиции Владимир Спеле и другие. Как только подтверждающие документы придут из Москвы, все они будут утверждены в своих должностях.

СКАЗАНО

Радий Хабиров, глава Башкирии и премьер-министр регионального правительства

- На мой взгляд, мы сохранили преемственность развития республики, преемственность кадровой политики. С учетом того, чтобы правительство, как мы и договаривались, было правительством развития. У нас довольно серьезные, масштабные задачи. Я хотел бы выразить надежду, что это будет рабочее, организованное и дисциплинированное правительство.

МНЕНИЕ

Арсен Шаяхметов, политолог БАГСУ:

- Структура нового правительства существенных сюрпризов не принесла. Главная интрига прошедшей недели – утвердят или нет в должности премьер-министра Андрея Назарова – разрешилась компромиссом для всех сторон. Напомню, что его фигура вызвала неоднозначную реакцию при согласовании в Москве, однако выход был найден. Радий Хабиров возложил на себя полномочия главы правительства, а господин Назаров занял должность первого заместителя, но де-факто он исполняет обязанности по руководству правительством.

Что касается остальных назначений, то уже сформированный корпус членов правительства мало изменился. Ключевые фигуры остались прежними. Интересным моментом является обилие вице-премьеров. Вместе с первыми вице-премьерами Назаровым и Тажитдиновым их теперь целых 9 человек, 7 из них курируют конкретные органы власти.

Радий Хабиров назвал сформированный кабинет «Правительством развития». Станет ли нынешний состав таковым в ближайшие годы и насколько он видоизменится – покажет ближайшая пятилетка.