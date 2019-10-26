2019-10-26T07:36:24+03:00
Общество

Смертельная болезнь вернулась спустя пять лет: хрупкая девушка из Башкирии не теряет надежды на излечение

Родные Полины Калачевой надеются, что девушку спасет трансплантация костного мозга
Яна БАЗЕКИНА
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Полина никогда раньше не жаловалась на здоровье, кроме странной слабой боли в грудиПолина никогда раньше не жаловалась на здоровье, кроме странной слабой боли в груди
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Утонченная, нежная, с заразительным смехом и огромными голубыми глазами – на фотографиях от 26-летней Полины Калачевой не оторвать глаз. Но мало кто знает, что сейчас в жизни молодой женщины поселились страх, боль и отчаяние. Пять лет назад Полина искренне считала, что рак навсегда ушел из ее жизни, но этой осенью болезнь снова вернулась. Сейчас девушка находится в больнице, а ее родные верят, что она обязательно поправится.

СТРАННОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ НА ФЛЮОРОГРАФИИ

Родители Полины родились в Нефтекамске: здесь они учились, познакомились, а потом уехали на заработки в Норильск. Вскоре в семье родилось четыре очаровательных дочери, Полина была одной из младших и любимых девочек.

Когда девушке исполнилось 20 лет, после окончания университета, она собиралась устроиться на работу на комбинат, где трудились и ее родители. Оставался всего пустяк – пройти медкомиссию, но флюорография показала странное затемнение в легких.

Родные Полины верят, что ее может спасти трансплантация костного мозга

Родные Полины верят, что ее может спасти трансплантация костного мозга

- Полина раньше никогда не жаловалась на здоровье, только отмечала, что на протяжении года иногда чувствовала слабую боль в грудной клетке, - вздыхает ее родная сестра Ксения. – Но она не придавала ей значения и в больницу не обращалась.

Начались многочисленные походы по врачам и обследования. Медики долго не могли поставить точный диагноз: подозревали то туберкулез, то волчанку, то онкологию… А потом у Полины сильно воспалился лимфоузел на шее – девушку прооперировали и отправили опухоль на гистологию в Красноярск. Результаты оказались неутешительными – лимфогранулематоз, или лимфома Ходжкина – или говоря простыми словами рак лимфатической системы.

- Сразу биопсию было никак не сделать. Опухоль размером с грецкий орех сидела глубоко внутри легких, и добраться до нее без операции было невозможно, - говорит сестра Ксения.

ВЕРИЛИ, ЧТО БОЛЕЗНЬ УШЛА НАВСЕГДА

О том, что у Полины рак, родные узнали в конце декабря, как раз перед новогодними праздниками. Врачи сразу предупредили, что перед началом лечения нужно пройти дополнительные обследования, но из-за новогодних каникул придется подождать пару недель. Боясь потерять драгоценное время, родители Полины собрали все деньги, которые были в семье, взяли кредит, и девушка отправилась на обследование в Израиль, где ей подтвердили диагноз и назначили грамотную тактику лечения.

- Первые два курса «химии» Полина прошла в Израиле, а потом вернулась домой. Уже в Норильске она перенесла еще 6 «химий» и 20 лучевых терапий, - вспоминает Ксения. – Бывали случаи, когда нужного препарата просто не оказывалось в больнице, тогда наш папа заказывал лекарство в Москве и оплачивал дорогостоящую доставку на самолете.

Лечение подействовало – и Полина вышла в ремиссию. Тогда родные праздновали победу и были уверены, что болезнь больше никогда не вернется. Девушка вернулась на работу и к обычной жизни – встречалась с друзьями, веселилась, не забывая каждый год проходить полное обследование.

ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ В БАШКИРИЮ

Осенью 2019 года Полина поехала в отпуск и решила навестить родителей, которые к тому моменту уже вернулись жить в родной Нефтекамск. В Башкирии девушка прошла ПЭТ-томографию, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Оказалось, что болезнь вернулась.

Чтобы получать лечение в Уфе, девушке пришлось вернуться в Башкирию

Чтобы получать лечение в Уфе, девушке пришлось вернуться в Башкирию

- ПЭТ показала, что опухоль в легких снова выросла до прежних размеров, также наблюдается атипичная клеточная активность в сердце, костном мозге, брюшной полости, яичниках и носоглотке, - ужасается сестра Полины. – Но сестра не чувствовала себя плохо. Да, иногда болела грудь, но после прошлых «химий» неприятные ощущения так никуда и не ушли.

Полина немедленно обратилась к онкологу, и тот уже отправил ее в республиканский онкологический диспансер в Уфе. Девушке срочно пришлось сделать прописку в Башкирии, чтобы получать медицинское обслуживание в полном объеме. Онкологи посоветовали сделать биопсию и назначили операцию снова только через две недели. И снова родные Полины решили не медлить.

- Мы подключили всех наших друзей, и через них удалось выйти на московскую клинику имени Блохина. Мы срочно отправили им все анализы и результаты обследований, и через пару дней пришел ответ, что Полину готовы принять в клинике. Мы взяли направление в Уфе, и 24 октября сестра была уже в Москве, - рассказывает сестра Ксения.

«ЕСЛИ ОСТАНУТСЯ ДЕНЬГИ – РАЗДАДИМ ОНКОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ!»

Сейчас Полина готовится к новому курсу химиотерапии, а после ее родные надеются, что удастся провести трансплантацию костного мозга. Зачастую это единственный шанс на спасение при диагнозе «лимфогранулематоз».

На пять лет болезнь затаилась и не давала о себе знать

На пять лет болезнь затаилась и не давала о себе знать

- Такую сложную операцию делают только в Санкт-Петербурге, и мы понимаем, что, скорее всего, ее придется делать платно. А еще мы понимаем, что как только нам выставят счет, у нас будет всего несколько дней, чтобы найти деньги на лечение, а это часто бывает непросто, - признается Ксения. – Кто-то упрекает нас, что мы пытаемся нажиться на болезни Полины, но это не так. Мы просто хотим спасти самого близкого нам человека. Наша семья сразу приняла решение, что если останутся деньги или трансплантация вдруг не понадобится, мы сразу же распределим средства между детишками, у которых рак, и которые нуждаются в помощи.

Если вы тоже хотите помочь этой молодой красавице поскорее победить ее смертельно-опасную и коварную болезнь, вы можете сделать посильный вклад на карту Сбербанка 5484 3100 1013 9266, привязанную к номеру 8(913)505-11-09 на имя Полины Сергеевны Калачевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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