Радий Хабиров лично возглавил правительство Башкирии, Андрей Назаров - первый заместитель

На очередном оперативном совещании в Белом доме глава Башкирии Радий Хабиров озвучил структуру и состав нового правительства республики. Сразу после выборов руководителя региона все министры и руководители госкомитетов подали в отставку и продолжили свою работу с приставкой и.о.

Ранее ожидалось, что премьер-министром правительства Башкирии назначат Андрея Назарова, который вошел в состав кабмина в качестве и.о. вице-премьера на следующий день после победы Радия Хабирова на выборах.

Однако сегодня, 28 октября, было объявлено, что Радий Хабиров лично возглавит Правительство республики, а Назаров займет должность первого заместителя.

Также первым заместителем премьер-министра правительства – руководителем аппарата правительства назначен Илшат Тажитдинов.

СПРАВКА:

Андрей Назаров. Фото: ГК "Гранель"

Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке, но детство и юность провел в соседнем Сибае. Там он окончил среднюю школу и Сибайский горно-обогатительный техникум. Имеет четыре высших образования и ученую степень кандидата политических наук.

В 2014 году Андрей Назаров стал сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

До назначения на пост вице-премьера башкирского правительства, помимо общественной деятельности, Назаров руководил крупным холдингом – Группа компаний «Гранель». Компания ведет деятельность в области строительства, девелопмента и инвестиций в основной капитал.

Илшат Тажитдинов. Фото: правительство Башкирии

Илшат Тажитдинов работает в башкирском правительстве с 1998 года. Сначала он работал в администрации президента Башкирии, а затем в министерстве финансов. В 2004 – 2008 году занимал пост начальника отдела экономического развития и социальной политики также в администрации президента республики.

В 2010 году был назначен руководителем аппарата правительства Башкирии. Этот пост он сохранил за собой до сегодняшнего дня.