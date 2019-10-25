«Ни совести у них нет, ни жалости»: в Уфе отсидевший 13 лет за преступление, которое не совершал, пенсионер вышел на пикет

«КП-Уфа» уже не раз писала о печальной истории 82-летнего Фаткуллы Исхакова, который уже долгие годы пытается вернуть себе честное имя. В далеком 1959 году мужчину посадили в тюрьму за преступление, которое он не совершал. Освободившись через 13 лет, Фаткулла Исхаков поклялся, что восстановит справедливость, но пока натыкается лишь на стену равнодушия от системы правосудия.

Отчаявшись, пенсионер вышел на одиночный пикет прямо перед зданием республиканской прокуратуры, требуя встречи с главным прокурором. Вот только никто на встречу с Исхаковым так и не вышел, лишь посоветовали «действовать в рамках закона и записаться на прием в установленном порядке».

82-летний мужчина собрал все доказательства своей невиновности в одну толстую папку, здесь вся его жизньФото: Яна БАЗЕКИНА

«ГОЛОД, ПОБОИ, СПАЛ НА ГОЛОМ КАМЕННОМ ПОЛУ»

Напомним, что все случилось в 1959 году в деревне Большие Каракалы Миякинского района. Тогда у 22-летнего Фаткуллы недавно родился сын, он работал в колхозе, жизнь текла своим чередом. А 22 июля ночью к нему в дом забежала соседка Марьям Рахматуллина – вся в крови, моля о помощи. Как выяснится много лет спустя, в ту ночь к ней в дом прокрался 18-летний Наиль Саитбатталов, который задумал отомстить возлюбленной за отвергнутые ухаживания и решил порезать ей лицо, чтобы «испортить красоту», «чтобы не доставалась никому». Досталось и спящим рядом матери и подруге Марьям – им Саитбатталов тоже нанес порезы топором.

Удивительно, но у милиции не нашлось других подозреваемых, кроме Фаткуллы. Несколько капель крови, найденные на его одежде, стали неоспоримым доказательством вины в суде. Кроме того, согласно заключению судмедэксперта, женщинам был нанесен тяжкий вред здоровью – мол, преступник рубил их по голове топором, чтобы убить.

- На меня показывали пальцем, что я чуть ли не размозжил топором головы, но на самом деле на их лицах было всего пару порезов, глубина которых не превышала трех миллиметров, – вспоминает Фаткулла Исхаков. – Сами женщины даже не сразу проснулись!

Выбивая показания, мужчину жестоко били, морили голодом, угрожали провести беременную жену, как соучастницу. В итоге в октябре 1959 года Народный суд Миякинского района БАССР признал Фаткуллу Исхакова виновным в покушении на убийство двух и более лиц и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме и последующей ссылкой за пределы Башкирии сроком на пять лет.

- Сидеть было тяжело. Голод, побои, спал на голом каменном полу, крысы бегали. Шесть лет сидел по одиночным камерам, потом по лагерям, по ссылкам, - вспоминает Фаткулла. – Спал по три часа, а остальное время думал – за что все это со мной? Кто испытал все эти невзгоды, тот никогда прежним стать не сможет.

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ НЕ ОТМЕНИЛИ ПРИГОВОР

Спустя 13 лет Фаткулла досрочно вышел на свободу: его жена, не выдержав переживаний, скончалась с нерожденным ребёнком, старшего сына воспитывали бабушка с дедушкой. Мужчина работал сутками, чтобы поставить сына на ноги, а по ночам не спал, глотал злые слезы обиды и думал – как же добиться справедливости, как вернуть свое честное имя.

В 2012 году Наиль Саитбатталов, которого замучили угрызения совести, признался: это он в ту роковую ночь напал на девушек, и даже написал явку с повинной на имя прокурора Миякинского района. Казалось бы – теперь нет ничего проще, чем отменить приговор и признать Фаткуллу Исхакова невиновным. Даже Следственный комитет вновь возобновил расследование и признал, что мужчина не совершал преступление, но на пути к долгожданной реабилитации, как утверждает пенсионер, встали проволочки прокуратуры.

Фаткулла Исхаков до сих пор не понимает, как в следствии в 1959 году допустили столько ошибокФото: Яна БАЗЕКИНА

В августе 2019 года в президиуме Верховного суда рассмотрели просьбу Исхакова отменить обвинительный приговор и признать за ним право на реабилитацию. Заседания несколько раз переносили: то в президиуме недоставало судей, то самому пожилому мужчине становилось плохо во время выступления, и его увозили на скорой прямо из здания суда. Когда же, наконец, решение было принято, Фаткулла Исхаков остался глубоко разочарован судебной системой. Верховный суд распорядился отменить постановление, обжалованное прокуратурой в виду новых обстоятельств, и вернуть дело в суд первой инстанции, а прокурору Миякинского района приказали устранить нарушения.

«ВЫ ЖДЕТЕ МОЕЙ СМЕРТИ? ТОГДА Я УМРУ ЗДЕСЬ!»

Отчаявшись бороться с судебной системой, Фаткулла Исхаков решился на отчаянный шаг – он вышел на одиночный пикет прямо напротив здания республиканской прокуратуры. Свой автомобиль пенсионер обклеил плакатами с надписями: «Вы хотите моей смерти? Тогда я умру здесь!» Исхаков надеялся, что ему удастся встретиться с главным прокурором и задать ему вопрос – сколько ему еще мучиться, но к 82-летнему мужчине так никто и не вышел.

- Ни совести у них нет, ни жалости, - возмущается Фаткулла Бадретдинович. – Я знаю, что они готовы на все, лишь меня не реабилитировали. Может, думают, что я у них деньги буду просить? Да не нужны мне их деньги, я хочу очистить свое имя перед детьми, внуками. На тот свет с чистым именем хочу уйти!

Пенсионер уверен, что в прокуратуре над ним специально издеваются и только и ждут его смертиФото: Яна БАЗЕКИНА

- Исхакову стоит действовать в рамках закона – пусть записывается на прием в установленном порядке, а вот все эти пикеты – бессмысленны, - прокомментировали поступок пенсионера в надзорном ведомстве.

В понедельник, 28 октября, Исхаков собирается на крайнюю меру – объявить голодовку возле здания прокуратуры. Уфимец намерен идти до конца, но добиться своей цели, к которой идет уже 60 лет.

- Приду с плакатами, буду сидеть тут до конца. Стукнет инфаркт, значит, тут умру. Они только и ждут моей смерти, пусть радуются, - едва сдерживая эмоции, говорит мужчина.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.