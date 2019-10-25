Здоровье женщины начинается с груди

Заболевания груди способны доставить представительнице прекрасного пола огромное количество неудобств, а порой даже поставить под угрозу ее жизнь.

О здоровье груди и о тревожных сигналах, при которых стоит посетить больницу, мы поговорим с врачом-маммологом-онкологом клиники «ПроМедицина» Святославом Васильевичем Титовым.

Когда важно обращаться к врачу

Различные заболевания молочных желез у женщин диагностируются довольно поздно. Особенно, конечно, в этом отношении всех представительниц прекрасного пола пугает онкология. Чтобы вовремя обратиться в больницу, стоит уделять внимание своему здоровью. С этого мы и начнем!

Святослав Васильевич, какие симптомы должны насторожить женщину, особенно если она следит за своей грудью и хочет сохранить ее здоровой?

Для обследования у маммолога существует большое количество показаний. Среди основных я бы выделил различные травмы груди, новообразования, которые женщина может нащупать в ходе стандартного самообследования, изменение размера, цвета или формы сосков, появление выделений вне периода кормления грудью. Так же стоит обследоваться в профилактических целях в том случае, если кто-то из близких родственниц страдал от заболеваний груди.

Вы упомянули самообследование. Что это такое и как часто стоит его проводить?

Самообследование – простая процедура, доступная абсолютно любой представительнице слабого пола. Необходимо встать перед зеркалом, снять верхнюю одежду и бюстгальтер, а затем внимательно осмотреть грудь, а также пространство под ней, если размер большой. В ходе такого обследования можно обнаружить изменение формы сосков, появление пятен или высыпаний на коже и многие другие тревожные признаки. После визуального осмотра стоит прощупать каждую молочную железу осторожными прикосновениями, двигаясь от периферии к центру или по часовой стрелке также от периферии к центру. Выполнять самообследование с помощью рук лучше всего лежа на спине. В ходе такого обследования обычно обнаруживаются уплотнения, с которыми в дальнейшем и работает доктор. Проводить самообследование стоит в среднем раз в месяц.

Неужели такая простая техника может помочь выявить заболевания груди на разных этапах?

Знаете, да! Особенно эффективно прощупывание или, как его еще называют, пальпация. Более того, нередко женщины, оказавшись у меня на приеме, рассказывают, что впервые уплотнение в груди нашли не они сами, а их муж, например. Так что метод на самом деле эффективен как ориентировочный.

А какие исследования будет проводить доктор?

Все зависит от жалоб пациентки, а также от общей картины. Чаще всего мы выполняем маммографию и УЗИ-исследование тканей груди. Если одно из них или оба сразу подтвердят наличие новообразования, то делается биопсия, в ходе которой берется материал для исследования под микроскопом.

Подробнее о раке молочной железы

Рак груди – актуальная тема среди маммологов, онкологов, а также специалистов смежных специальностей. Злокачественные новообразования являются одной из основных причин смерти и инвалидности. Поговорим о нем поподробнее.

В последнее время пациентки стали бояться услышать диагноз «рак груди». Как думаете, почему так? Почему раньше он не вызывал вокруг себя столько шума, как сейчас?

Есть два важных пункта в этом вопросе. Первый из них — тренд. Стало модно говорить о разных видах рака, заботиться о своем здоровье. И это хорошо, правильно. Второй — огласка. Многие звезды-женщины стали открыто заявлять о том, что перенесли рак груди или выполнили процедуру по замещению естественных тканей имплантами для того, чтобы в будущем избежать онкологии. Естественно, поскольку проблема постоянно на слуху, говорить о ней среди пациенток стали чаще.

Какие симптомы выступают в качестве «красных флажков», сигналящих о том, что стоит провериться на онкологию?

Рак — коварное заболевание, которое долго может протекать бессимптомно. А учитывая, что грудь — это орган, закрытый одеждой большую часть времени, все становится еще сложнее. Женщины чаще всего обращают внимание на изменение ореолы соска, асимметрию самих желез, появление участков, где кожа перерастянута. Некоторые жалуются на выделения кровянистого цвета. Боли — жалоба редкая, характерная для сильно запущенной, часто уже метастазировавшей патологии. А у нас же как? Пока не заболит, — к врачу никто не пойдет.

Можно ли как-то предотвратить рак?

К сожалению, нет. Можно только «поймать» заболевание на ранней стадии и полноценно пролечить. А для этого стоит хотя бы раз в год посещать маммолога, особенно если женщине уже больше 40 лет.

А какие еще заболевания, кроме рака молочной железы, может диагностировать и лечить маммолог?

Мы работаем также с различными видами мастопатий, кистами. Нередко область нашей работы — лактостаз, т. е. застой молока в молочных железах в период лактации.

Чем может помочь врач

Женщины не всегда спешат обращаться к врачу, искренне не понимая, как он может помочь при том или ином заболевании. И это распространенная ошибка. Поговорим поподробнее о том, какие средства лечения используются сегодня маммологами.

Допустим, у пациентки все же подтвердился диагноз онкологии. Что тогда делать?

В первую очередь — не отчаиваться. Ведь рак сегодня лечится, особенно если его удалось обнаружить на ранней стадии. И уж тем более не бояться операции, не впадать в депрессию из-за перспективы стать некрасивой! Ведь проблему эстетики современная медицина также берет на себя! Но в алгоритме лечения онкологии все сложно и зависит от стадии, наличия метастазов. Чаще всего ответ — операция с удалением пораженной ткани, а потом химио- или лучевая терапия.

Но! Важно помнить, что в молочных железах бывают и доброкачественные опухоли. Например, фиброаденомы. В этом случае мы можем предложить еще одно новшество — аппаратуру Encor Enspire. С помощью устройства можно безболезненно, быстро и, главное, через один разрез удалить несколько фиброаденом сразу. Там, где раньше требовалась операция с большой инвазивностью, сегодня можно отказаться от подобных радикальных мер благодаря вакуумным технологиям. К тому же, использование метода гарантирует быстрое восстановление: нет необходимости оставаться в стационаре, открывать больничный лист. В клинике «ПроМедицина» открыта предварительная запись на процедуру по удалению фиброаденомы на ноябрь.

А если, например, вместо онкологического заболевания обнаружили кисту? Неужели тоже не избежать операции?

С кистами все проще. Если киста не доставляет неудобств, не болит и не увеличивается в размерах в динамике, ее можно просто оставить под наблюдением. Если же женщину смущает наличие кисты или она дает какие-либо симптомы, можно выполнить лазерную коагуляцию. Методика новая, но она хорошо себя зарекомендовала за счет быстрого восстановительного периода и безболезненности. Технология операции простая. В молочную железу вводят тонкую иглу, с помощью которой к кисте доставляется лазерный светодиод. Жидкость внутри образования эвакуируют, а затем лазером коагулируют стенки кисты, то есть делают так, что она слипается.

Женская грудь — орган, здоровьем которого нельзя пренебрегать! Своевременное обращение к маммологу — это шанс защитить не только свое здоровье, но и свою жизнь!

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