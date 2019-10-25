Хэллоуин 2019 в Уфе: какого числа празднуют, куда сходить

В преддверии самого «жуткого» и противоречивого праздника года «Комсомолка» узнала в каких заведениях Уфы пройдут тематические вечеринки. Мероприятия в Уфе на Хэллоуин-2019 пройдут на многих площадках и в разное время. При желании можно успеть на все.

В чем суть Хэллоуина и когда жители Уфы могут его праздновать?

Для начала о том, что такое Хэллоуин и когда отмечается этот праздник. По давней традиции его справляют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Хэллоуин еще известен как День всех святых. По легенде этот день единственный в году, когда по Земле может спокойно разгуливать всяческая «нежить» и «нечисть». Чтобы не стать жертвой мистических существ, люди надевают костюмы всевозможных призраков и зомби – это помогает «слиться» с толпой незваных гостей из Преисподней и избежать реальной встречи с ними.

Мероприятия на Хэллоуин-2019 в Уфе. Когда и где в башкирской столице будут праздновать Хэллоуин?

Празднование Дня всех святых в Уфе пройдет сразу в нескольких заведениях. Мероприятия на Хэллоуин-2019 в Уфе стартуют уже с пятницы, 25 октября.

«Club XI»

25 октября в «Club XI» в «Огнях Уфы» пройдет вечеринка «Halloween. List, Eugene balul». В программе выступление диджеев List и Eugene Balul. Начало в 23:00.

Вход до 24.00 первой сотне гостей с репостом афиши - свободный. Билеты в предварительной продаже 500 рублей.

Vip zona - 750 рублей. В стоимость входит место за столом, бонус от организаторов и проходка на afterparty, посвященную Helloween в 05.00 в бар «TOWER».

26 октября в «Club XI» в «Огнях Уфы» состоится еще одно мероприятие на Хэллоуин-2019 в Уфе. Вечеринка «Большой студенческий Halloween» организована специально для студентов вузов. В программе лучшие диджеи города.

Начало в 23:00. Стоимость билетов – от 250 до 350 рублей.

Ресторан «Максимилианс»

В программе мероприятий Хэллоуин-2019 в Уфе две вечеринки в «Максимилианс».

1 ноября пройдет «Хэллоуин»: «Пиковая дама».

Сбор гостей в 20:00. Вход: 300 рублей. Депозит при бронировании столика - 500 рублей.

2 ноября в «Максимилианс» состоится вечеринка «Хэллоуин»: «Семейка Аддамс».

Сбор гостей в 20:00. Вход: 300 рублей. Депозит при бронировании столика - 500 рублей.

Музыкальный ресторан «MusicHall27»

На Хеллоуин-2019 в Уфе в «MusicHall27» пройдут два мероприятия. В пятницу, 1 ноября и в субботу, 2 ноября состоятся вечеринки «MusicHell27». В программе выступления диджеев, актеров и перфомансы от MayBe Dance.

Начало вечеринок 1 и 2 ноября в 00:00. Вход – свободный.

Танцевальный бар «Meet.Point»

Мероприятия на Хэллоуин-2019 в Уфе в танцевальном баре «Meet.Point» пройдут дважды. В программе мероприятий к Хэллоуину-2019 вечеринки, согласно анонсу «Адская ночь» и жуткие танцы на барной стойке.

Вечеринки «Halloween» в «Meet.Point» пройдут в пятницу, 25 октября и в субботу, 26 октября. Начало в 22:00. Билеты – от 200 до 300 рублей.

Караоке-бар «SoloWay»

В Хэллоуин-2019 в караоке-баре «SoloWay» пройдут вечеринки в субботу, 26 октября и в воскресенье, 27 октября. В программе – «атмосфера вечного бессмертия и дьявольского веселья».

Мероприятия на Хэллоуин-2019 в караоке-баре «SoloWay» пройдут под названием «Scary party». Начало как 26, так и 27 октября в 23:00. Вход – свободный.

Кофейня-антикафе «New York Coffee»

На Хэллоуин-2019 в Уфе в кофейне «New York Coffee» состоится «Krutaya Vampirskaya Tusovka». На мероприятие в честь Хэллоуина есть дресс-код - необходимо подготовить «вампирский-невампирский костюм», отмечают организаторы.

Вечеринка с балом-маскарадом пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало в 23:00. Билеты – от 250 до 350 рублей.