«Почему другим ничего?»: родителей «особенных» детей из Башкирии возмутило, что девочку-инвалида обеспечили жильем и лечением

Еще недавно вся Башкирия радовалась за маленькую Софью Гизатуллину из Стерлитамакского района, которая получила шанс на счастливую и здоровую жизнь. Напомним, что историей девочки, родившейся с редким генетическим заболеванием, деформированным черепом и сросшимися пальчиками, и жившей в полуразрушенном доме без отопления и газа, сначала заинтересовались волонтеры, а потом и власти Башкирии. После того, как сам глава республики Радий Хабиров пообещал лично проследить за судьбой девочки, в жизни Сони и ее мамы все изменилось: девочку сразу же позвали на обследование в республиканскую детскую клинику, волонтеры собрали деньги и провели в дом отопление и газ. А совсем недавно Софья с родителями из старого дома переехала в просторную теплую двухкомнатную квартиру, которую им предоставили власти – и даже оборудовали жилье необходимой мебелью и выделили постельные принадлежности.

А самой главной новостью, стало то, что на днях Софья вместе с мамой летят в Израиль, где ее, наконец, прооперируют. Все расходы на лечение, обследование, проживание также взяло на себя государство – даже оформление загранпаспортов, которые, кстати, Гизатуллиным сделали за самые короткие сроки.

«ЖИВУ В АВАРИЙНОМ ДОМЕ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ»

Конечно, большинство жителей республики искренне порадовались за девочку и пожелали ей доброго пути и успешной операции. Однако нашлись и те, кто искренне возмущен – почему другие многодетные семьи, годами стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, не могут также получить свое долгожданное жилье? Или родители, чьи дети умирают от серьезной болезни и не могут найти деньги на лечение, - почему они вынуждены на коленях просить помощи у государства, но в ответ получают лишь сухие отписки?

Так, на странице в соцсетях Радия Хабирова появилось любопытное сообщение, в котором жительница села Тавтиманово жаловалась, что живет в аварийном доме вместе с ребенком-инвалидом. Женщина сетовала, что обошла все инстанции, но в ответ получила только многочисленные отказы.

- Я снова записалась на прием к главе, а мне ответили, что жилья свободного нет, и в ближайшие десять лет не предвидится, - пишет Ольга К. – Вот так вот решаются проблемы народа…

А кто-то не постеснялся задать главный интересующий вопрос – на основании каких документов была подарена квартира семье Гизатуллиных, и даже пообещал продублировать этот запрос в следственный комитет и в прокуратуру.

«ЧЕМ МОЙ СЫН ХУЖЕ ЭТОЙ ДЕВОЧКИ?»

Вопрос, почему одним тяжелобольным детям полагается поддержка государства и шанс на здоровую жизнь, а другие умирают, не дождавшись хоть какой-то помощи, стоит особенно остро. Например, «КП-Уфа» неоднократно писала о маленьком мальчике из Уфы, который медленно угасает от редкого генетического заболевания. Шестилетний Влад Бакулин болен СМА (спинально-мышечной атрофией – ред.), из-за которой его мышцы, а потом и все жизненно важные органы просто перестают функционировать. К сожалению, в России все это время не было необходимого препарата, который позволяет «смайликам» не только самостоятельно дышать, но даже ходить и жить полноценной жизнью. Курс инъекций стоит огромных денег, а уколы нужно делать до конца жизни. И вроде бы случилось чудо, и «Спинразу» зарегистрировали в России, но долгожданное лечение пока еще никто не получил.

Сейчас Владик ждет свое спасительное лекарство в Польше, ведь дома ему ничем помочь не смогли

- Вы не представляетесь, сколько инстанций я обошла, сколько раз писала в Минздрав, чтобы получить хоть какую-то помощь для моего сына, - вздыхает мама мальчика Динара Бакулина. – Хотя бы элементарно, чтобы получить инвалидную коляску с электроприводом, откашливатель. В итоге, после многочисленных отписок и «завтраков», мы эту коляску получили – но она совершенно не подходила Владику. В итоге и кресло, и многое другое мы купили только благодаря помощи благотворительных фондов и неравнодушных людей.

Также Динара рассказала, что с 2012 года стояла вместе с супругом, как молодая семья, в очереди на улучшение жилищных условий, а позже – как семья, воспитывающая ребенка-инвалида, колясочника.

- Мы ютились вшестером, вместе с моими родителями, в крохотной «двушке». Когда Владик перестал ходить, с его инвалидным креслом ему вообще было там не развернуться. Я ходила, писала, жаловалась, просила, но в администрации мне четко сказали – ждите в порядке очереди, таких как вы – много. Вот только беда в том, что годы шли, а очередь так и не продвигалась. И вот вчера я читаю – Соне и ее семье выделили бесплатную квартиру, отправили на лечение в Израиль и оплатили все расходы. И мне стало так горько, так обидно. Я, безусловно, рада за эту девочку, но чем мой ребенок хуже? Почему одним все, а другим ничего? Почему мой сын умирает, а никто ему ни в Башкирии, ни в России не может и не хочет помочь? Разве это справедливо? Простите, но, на мой взгляд, это все показуха, - вздыхает мама Влада.

В итоге, так и не дождавшись помощи и лечения в Башкирии, Динара вместе с сыном и семьей приняли непростое решение и переехали жить в Польшу. Именно там, как и в других европейских странах и Америке, «Спинраза» выдается бесплатно, при этом на лечение могут даже претендовать иностранные граждане.

- Если мы получим вид на жительство, устроимся на работу, будем платить налоги, мы тоже можем получать препарат. Это единственный шанс на спасение моего мальчика, и мы не могли им не воспользоваться. Очень жаль, что у нас такой возможности мы не дождались, - вздыхает Динара.