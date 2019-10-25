2019-10-24T15:28:58+03:00
Общество

Мы вам покажем, кто в домене хозяин!

Жители Башкирии могут бесплатно переобучиться по программе WorldSkills Russia для граждан предпенсионного возраста, разработанной совместно с Минтруда России
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Олег Агарков - администратор площадки в колледже - сможет принимать экзамен, так как является менеджером компетенций "Ворлдскиллс"Олег Агарков - администратор площадки в колледже - сможет принимать экзамен, так как является менеджером компетенций "Ворлдскиллс"Фото: Ольга БОББ
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Вечер пятницы. Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ) почти пуст. Только в одной аудитории раздается стук пальцев по клавиатуре. За партами – люди старшего поколения, решившие освоить новую для себя дисциплину - веб-дизайн. Полтора месяца назад многие из них умели - максимум - электронной почтой пользоваться. Но за несколько недель практических занятий поднаторели настолько, что уже создали свой первый пробный сайт.

Салават Урманшин – предприниматель, у него есть интернет-магазин, а эти курсы – возможность разобраться в нюансах его работы.

- Решил, что мне надо оптимизировать свой сайт. На курсы пошел, чтобы вникнуть, как это делается, - объясняет Салават. - Мне как бизнесмену важно понимать, за что плачу деньги. После занятий смогу квалифицированно оценить работу программистов и донести до них свои пожелания.

Елена Жевлакова днем работает воспитателем в детском саду, а по вечерам трудится над созданием сайтов. По ее словам, многое дается непросто, но преподаватели объясняют все максимально доходчиво.

В первой половине дня Елена воспитывает малышей в детсаду, а во второй - верстает сайты. Фото: Ольга БОББ

В первой половине дня Елена воспитывает малышей в детсаду, а во второй - верстает сайты.Фото: Ольга БОББ

- Они очень доброжелательны и терпеливы, поэтому не возникает ощущения, что ты ничего не знаешь, наоборот, постоянно видишь свой прогресс, - говорит Елена.

Работодатель пошел ей на встречу - ведь полезно иметь подкованного в программировании сотрудника, который и сверстать сайт может, и поддержит на плаву готовую страничку.

- Когда я узнала, что можно бесплатно переквалифицироваться, записалась не раздумывая. Как все освою, планирую создавать обучающие материалы и игры для детей, - говорит Елена.

Курс рассчитан на 3,5 месяца. Занятия начинаются в 18.00, чтобы люди могли совмещать их с работой. Поэтапно студенты проходят азы верстки, программирования, работы с системами управления контентом. Потом им предстоит демонстрационный экзамен. За 16 часов им нужно будет разработать сайт под задачи, которые предложит экзаменатор. Если они успешно справятся, то получат соответствующий документ, а также скиллс-паспорт, уже признанный работодателями России - он подтверждает, что человек освоил необходимые навыки.

- В этом году у нас будут еще два курса по веб-дизайну и цифровой грамотности для людей старшего поколения, а также курс по изготовлению прототипов. Запись на них открыта. Желающие могут подключиться к занятиям, даже если пропустили первые дни курса, – рассказывает администратор площадки «Ворлдскиллс» Олег Агарков.

Пока обучение на курсах исключительно очное, но на базе колледжа хотят запустить и дистанционные практические занятия. Онлайн-платформа может заработать в следующем году.

Перед каждым студентом - два монитора, чтобы работать самому и отслеживать действия наставника. Фото: Ольга БОББ

Перед каждым студентом - два монитора, чтобы работать самому и отслеживать действия наставника.Фото: Ольга БОББ

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ

Переобучение для предпенсионеров по федеральной программе Ворлдскиллс предоставляют пока восемь учебных заведений Уфы, Стерлитамака и Салавата. Они предлагают такие программы, как предпринимательство, администрирование отеля, флористика, преподавание в младших классах, туризм, кровельные работы и другие компетенции.

КАК ПОПАСТЬ НА КУРСЫ

Если вам осталось до пенсии 5 и менее лет, то можете зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и и выбрать направления и место обучения . всего на сайте представлено 122 компетенции. Обучение бесплатное.

Преподаватели на курсах стараются объяснять все максимально доступно и в случае затруднений приходят на помощь. Фото: Ольга БОББ

Преподаватели на курсах стараются объяснять все максимально доступно и в случае затруднений приходят на помощь.Фото: Ольга БОББ

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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