«Времени нет на раздумья»: парень из Башкирии спас семью из горящего дома и стал героем

Юный житель Башкирии, который спас из горящего дома свою семью, стал участником федерального проекта «Дети-герои», организаторами которого стали Росгвардия и Совет Федерации. Теперь 17-летний Александр Маскалев из села Архангельское отправится в Москву, где его представят к награде.

ВЫБИЛ ОКНА И ВЫТАЩИЛ МАЛЫШЕЙ НА УЛИЦУ

Тот злополучный вечер, 10 апреля 2019 года, семья Маскалевых до сих пор вспоминает с ужасом и содроганием. Как говорит мама Александра, на улице стояла прекрасная погода, и ничего не предвещало беды. Женщина решила уложить спать младших детей, а старшему сыну поручила затопить баню. Когда Саша закончил таскать воду, он увидел, что горит веранда.

- Пламя уже перекинулось на стену, я даже не успел подумать ни о чем, и побежал в дом, - признается парень.

Дом Маскалевых сгорел за считанные минуты. Фото: БСТ

Саша забежал в дом, крикнул матери, что нужно спасаться, а сам подхватил на руки четырехлетнюю сестру Карину и годовалого брата Диму и бросился на улицу. Вот только к тому времени и веранда, и входная дверь уже полностью были объяты пламенем – и семья оказалась в огненной ловушке, без путей к отступлению.

И снова парень не растерялся: он выбил окна и по очереди вытащил малышей на улицу. Отведя детей в безопасное место, Саша снова бросился в горящий дом за матерью. От жара на нем уже тлела одежда, горели лицо, кисти рук, поясница, но подросток даже не чувствовал боли – в задымленной комнате он отыскал маму и помог ей выбраться наружу.

Пожарные приехали очень быстро, но тушить уже было нечего: дом сгорел за считанные минуты. Зато благодаря мужеству и отваге Саши, вся семья осталась жива. Удивительно, но, как признается сама Алена Маскалева, она даже не почувствовала запах гари. Не сработал и пожарный извещатель, так что, если бы Александр вовремя не заметил языки пламени, малыши вместе с матерью сгорели бы заживо.

- Я сказала ему тогда: «Если бы не ты, нас троих уже не было бы», - со слезами вспоминает мать Саши.

ПОЛУЧИЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ОЖОГИ 25 ПРОЦЕНТОВ ТЕЛА

В одночасье потеряв дом и все нажитое имущество, семья осталась на улице – какое-то время ютились у родственников, но уже через два месяца общими силами удалось построить новый дом. И хотя работы еще много, Маскалевым хотя бы есть, где жить. Причиной же пожара, как показала позже экспертиза, стала старая неисправная проводка.

Сам же герой серьезно пострадал, спасая семью из огня. Саша получил серьезные ожоги 25 процентов тела 2 степени и перенес несколько операций по пересадки кожи. Несколько месяцев парень провел на больничной койке, страдая от непереносимой боли, а после его ждала длительная и сложная реабилитация. К счастью, врачи сделали все возможное, и со временем Саша обязательно вернется к обычной жизни.

Не раздумывая ни секунды, парень бросился в горящий дом, чтобы спасти близких

И хотя тот пожар полностью изменил жизнь парня, Саша ни о чем не жалеет, но и героем себя не считает. Парень искренне уверен, что на его месте каждый поступил бы точно также.

- Когда на кону жизнь твоих родных людей, ты не задумываешься особо об опасности и последствиях. Да и времени нет на раздумья, ведь в такие моменты каждая секунда на счету, - признается герой.

Зато семья парня всячески его поддерживает и гордится, что смогли воспитать такого смелого и отважного сына, который может даже пожертвовать собой ради спасения близких.

НАГРАДА ЖДЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ

Мужество и отвагу Александра оценили в региональной Росгвардии. Поэтому совсем скоро Саша вместе с мамой отправится в Москву, где примет участие в торжественной церемонии награждения в рамках федерального проекта «Дети - герои». Вручать награду герою будут представители руководства Росгвардии и Совета Федерации, а после чествовать юного спасителя продолжат в Башкирии. Например, в планах республиканской Росгвардии – взять настоящее шефство над Сашей. Парня обещают познакомить с сотрудниками спецподразделений ведомства, провести для него увлекательные экскурсии и многое другое.