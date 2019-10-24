Свадьба в Уфе в 2019 году: сколько стоит сыграть торжество

В Уфе уже который год продолжается свадебный бум – все чаще молодые люди желают связать себя узами брака. Многие не знают, с чего начать подготовку к долгожданному счастливому дню, сколько стоят те или иные услуги, где и как искать фотографа или стилиста. «Комсомолка» подскажет будущим молодоженам, как легко подготовиться к свадьбе, на чем можно сэкономить, и во сколько обойдется торжество.

Для начала нужно определиться, какую именно вы хотите свадьбу. Логично, что пышное торжество по цене будет значительно отличаться от скромных посиделок с родителями или друзьями в съемном коттедже. Подготовку к свадьбе нужно начинать с составления списка, в котором нужно определиться с количеством гостей, покупок, необходимых услуг – скажем так, составить чек-лист.

РЕСТОРАН

Если вы решили отметить торжество в ресторане, то его нужно забронировать, как можно скорее.

В среднем, стоимость банкета в ресторане начинается от 2700 рублей на человека – сюда обычно входят салат, нарезки, два горячих блюда. При желании дополнительную еду можно привезти с собой, но об этом нужно заранее договориться с администратором, это разрешено не везде.

Не забывайте про самую вкусную часть вашего праздника – про торт. Кондитерские начинают принимать заказы обычно за два-три месяца до торжества. Цена за килограмм угощения начинается от 1300 рублей.

Чек-лист на свадьбу в ресторане:

В семейном кругу (10 человек) – 27 000 руб.

40 человек – 108 000 руб.

100 человек – 270 000 руб.

Важно помнить, что в эту цену не входят фрукты и овощи, алкоголь, их вам нужно будет привезти с собой.

КОТТЕДЖ

Большинство современных молодоженов любят отмечать свою свадьбу в коттедже с друзьями. Здесь и потанцевать можно под любимую музыку, и сходить в сауну, и поплавать в бассейне, и поиграть в бильярд.

Главное неудобство такого варианта в том, что за вами никто не будет ухаживать – подавать еду, таскать грязную посуду со стола придется самим. Зато гостям проще – можно остаться с ночевкой в доме и наряжаться особо не нужно.

Чек-лист на свадьбу в коттедже:

Съем дома – 10 000-15 000 рублей (до 30 человек), свыше – доплата за каждого гостя отдельно;

Еда и напитки на 30 человек – 20 000 рублей.

ГДЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

Зарегистрировать свои отношения можно как в ЗАГСе, так и за его пределами. Современные молодые все часто прибегают к выездной регистрации, чтобы не толпиться у ЗАГСа со всеми родственниками. Плюсы в том, что вы можете выбрать место, будь это двор ресторана, коттедж или даже городской парк, и время.

Зарегистрировать отношения можно как в ЗАГСе, так и за его пределамиФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Стоит отметить, что выездная регистрация – удовольствие не из дешевых.

Стоимость арки для выездной регистрации – от 7 000 рублей;

Стол молодоженов от 3000 рублей (в комплекте белая специальная скатерть с юбкой);

Круглые композиции из искусственных цветов вдоль дорожки - по 1500 рублей за каждую (обычно берут шесть штук).

На этом, конечно же, не все: вам нужно выбрать ведущего. Хорошо, если тамада, который будет проводить свадьбу, занимается и регистрацией, но это редко. Регистратора, который вас поженит, можно найти за 7000 рублей.

Чек-лист «Выездная регистрация»:

26 000 – 40 000 руб.

КОЛЬЦА И НАРЯДЫ

Молодоженам на своем празднике нужно выглядеть восхитительно, поэтому на их одежде лучше не экономить.

Свадебное платье в Уфе стоит от 12 тысяч. Некоторые невесты покупают и за 25 тысяч, и за 40. Фата отдельно стоит от пяти тысяч рублей, она обязательно должна быть точно такого же цвета, как платье.

Невесты, которые хотят эксклюзивное платье, могут сшить его на заказ. С оформлением заказа лучше не затягивать и заглянуть в ателье уже за полгода до свадьбы.

Туфли нужно выбирать очень внимательно. На них экономить точно нельзя, ведь вам придется ходить в них весь день и вечер. Качественные туфли стоят от 5000 рублей. Лучше купить их хотя бы за месяц, чтобы продефилировать дома и проверить, удобные ли они. Из аксессуаров можно выбрать серьги и ожерелье, если у вас открытая шея. Обычную бижутерию можно найти за 500 рублей.

За услуги визажиста и стилиста по прическам придется раскошелиться. Полный образ у начинающих мастеров стоит от трех тысяч рублей, у средних – от пяти, а топовым придется отдать все десять тысяч, а то и больше.

Не забудьте о красоте ваших ручек и ногтей в этот день. Маникюр и покрытие ногтей гель-лаком стоит от 1000 рублей, а если вы решите их нарастить, то процедура обойдутся в 2000-2500 рублей.

Костюм жениха при желании можно приобрести за 12-15 тысяч рублей. Но есть и варианты подороже. Туфли обойдутся в 4000 рублей.

Если у мужчины есть на лице растительность, то ее нужно привести в аккуратный вид, сходить к барберу. Его услуги, стрижка и оформление бороды, стоят от 1300 рублей.

Цены на кольца колеблются от 10 тысяч за пару до бесконечности. Кто-то выберет классические гладкие, они, кстати, самые дешевые. За пару придется отдать всего 10-15 тысяч в зависимости от толщины колец. Многие молодожены делают гравировку внутри кольца – имя или дату, стоит она недорого, в основном 1500 рублей за два кольца.

Кольца обходятся недорого - от 7 тысяч рублей за паруФото: Евгения ГУСЕВА

Теперь остается последний пункт – тамада/ведущий, фотограф и видеограф.

Позвать фотографа на целый день обычно стоит от 20 тысяч рублей, в зависимости от опыта специалиста и пакета (эконом, стандарт, полный). Видеограф, который после свадьбы предоставит вам свадебный клип, фильм и все исходники, обойдется в 35-50 тысяч рублей.

Топовые ведущие Уфы проведут ваш вечер за плату от 30 тысяч рублей. Обычно у специалистов уже есть свой диджеи, отдельно за которых платить не нужно. За отдельную плату с ними могут прийти певцы и танцоры.

НЕОБЫЧНЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ 2019 ГОДА

20 апреля в столице Башкирии прошла необычная свадьба – молодожены поженились прямо… в трамвае! Такого в Уфе еще не было, хотя в других городах свадебные трамваи курсируют уже давно. Как пришла идея и остались ли молодожены довольными задумкой, «Комсомолке» рассказала невеста Лейсан Гасимова.

- Нам хотелось, чтобы на свадьбе было атмосферно и весело как нам, так и нашим гостям. К тому же на торжество приехали гости из других городов, районов и даже стран. Мы совместили приятное с полезным – поженились в трамвае и заодно гостям показали Уфу в необычном формате, - говорит Лейсан.

Девушка также отметила, что идея с трамваем возникла не просто так. Когда-то давно они с мужем заговорили о женитьбе стоя на трамвайной остановке. Лейсан рассказала, что задумка связана и с тем, что отцы молодоженов работали в данной сфере.

А вот молодожены Артур и Лилия Шайхутдиновы решили сэкономить и выбрали необычное место для проведения свадьбы. Новобрачные решили отметить это событие в одной из столичных бургерных. Вместо изысканных ресторанных блюд праздничный стол валился от обилия фастфуда.

Стоит сказать, что горожанам пришлась по душе оригинальная идея. В Instagram они одобрили выбор новоиспеченной семьи.

– Нафиг помпезные рестораны! – возгласил один из пользователей соцсети.

– Жена, согласившаяся сыграть свадьбу в бургерной - лучшая жена, – отметил уфимец.