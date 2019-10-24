2019-10-23T17:57:59+03:00
Общество

Цвет настроения - бодрый

В Башкирии стартовала правительственная программа переобучения предпенсионеров по стандартам WorldSkills. Освоить новую специальность можно в восьми учебных заведениях республики
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Ирине и раньше на работе приходилось иметь дело с цветами, но составлять шикарные букеты не доводилось.Ирине и раньше на работе приходилось иметь дело с цветами, но составлять шикарные букеты не доводилось.
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Этой осенью за партами колледжей и вузов Башкирии можно увидеть необычных студентов. Сотни людей, которым осталось меньше пяти лет до пенсии, вернулись в аудитории, чтобы освоить новые специальности по программе WorldSkills Russia. Переобучение бесплатное, так как программа - часть федерального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Цель переобучения — помочь «зрелым» кадрам быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

Ирина Трегубова последние 20 лет проработала в сфере торговли, а теперь решила получить специальность флориста.

- В сфере продаж мне приходилось иметь дело с цветами. Еще тогда я заметила, что умение составлять красивые букеты, грамотно сочетать цвета – полезный навык в наши дни. Флористы требуются на свадьбах, днях рождения – любых банкетах. Надеюсь, на пенсии смогу посвятить себя этой работе и, возможно, открыть свой бизнес, - говорит Ирина.

Бесплатное переобучение на флориста в Башкирии предлагает Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна. Занятия начинаются по мере набора групп.

- Сейчас мы только формируем группы, ориентировочно курсы стартуют в октябре. Учеба будет проходить по вечерам, чтобы работающие тоже могли посещать занятия, - объясняет заместитель директора колледжа Дарья Иванова.

В программе будут не только основы теории создания букетов, но и много практики.

- Наши преподаватели научат слушателей технике создания базовых композиций, объяснят, какие цветы с какими можно сочетать, а дальше они сами возьмутся за составление букетов, - уточняет Дарья Иванова.

Дарья Иванова

Дарья Иванова

Запись на курсы открыта, так что желающие могут присоединиться к числу слушателей. К слову, УКПЭД также предоставляет предпенсионерам возможность пройти переобучение по компетенции «предпринимательство». В конце курса студентов ждет демонстрационный экзамен. При его успешной сдаче они получат соответствующий документ, а также скиллс-паспорт - международный сертификат, подтверждающий их навыки.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Чтобы попасть на курсы, нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru, выбрать специальность (всего по России их 122) и пройти предварительное тестирование. В 2019 году освоить новую профессию могут женщины 1964 -1968 годов рождения, мужчины 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

— Стерлитамакский колледж строительства профессиональных технологий («кровельные работы»);

— Уфимский топливно-энергетический колледж («лабораторный химический анализ»);

— Уфимский многопрофильный профессиональный колледж («преподавание в младших классах»);

— Салаватский колледж образования и профессиональных технологий («туризм», администрирование отеля»);

— Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники («веб-дизайн и разработка, изготовление прототипов»);

— Стерлитамакский филиал БашГУ («многоосевая обработка на станках с ЧПУ»);

— Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна («флористика», «предпринимательство»);

— Уфимский учебный центр госслужбы занятости населения («предпринимательство»).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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