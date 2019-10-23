2019-10-25T17:36:22+03:00
Общество

Какой будет зима в Башкирии в 2019 году

Синоптики обновили предварительный прогноз на надвигающуюся зиму
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
В этом году зима в Башкирии выдастся теплойВ этом году зима в Башкирии выдастся теплойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Долгосрочные прогнозы погоды, которые время от времени представляют метеорологи, отличаются тем, что они сбываются с вероятностью от 58 до 81%. Специалисты могут прогнозировать лишь погодные аномалии, которых в последние годы все больше. Вспомнить хотя бы прошедшее в Башкирии дождливое лето, когда солнце едва ли не целый месяц не выглядывало из-за туч.

В предстоящую зиму сезона 2019/2020 годов в Башкирии не прогнозируется каких-либо невероятных аномалий. Ураганов, снежных бурь, рекордных морозов за 50+ °С или напротив, плюсовой температуры в декабре – не ожидается. В предстоящие шесть месяцев, которые традиционно считаются самыми холодными на территории республики, температура воздуха будет находиться в пределах нормы. При этом ранее синоптики отмечали, что на всей европейской территории России предстоящая зима будет малоснежной и теплой.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды от Росгидрометцентра, нынешней зимой среднемесячная температура в Башкирии составит: в декабре -10,8 градусов, в январе 2020 года -14,8 градусов, в феврале -13,3 градусов, в марте -6.

-Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке, - пояснили в Росгидрометцентре.

Таким образом, теплая, но не аномальная зима, ждет не только жителей Башкирии, но и большинства соседних регионов.

Чуть меньше месяца назад метеорологи прогнозировали, что снег в Башкирии выпадет довольно поздно. По данным центра погоды «Фобос», снежный покров окончательно установиться лишь в начале декабря. По их данным, если в последние дни лета начинаются заморозки на почве и в воздухе, то зима будет теплой. Как известно, в Ишимбайском районе Башкирии 28 августа уже выпал первый снег, так что первая часть прогноза уже сбылась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сумма ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых в Башкирии превысила 104 млн рублей
«Внезапно выбежал»: в Башкирии под колесами легковушки погиб 10-летний мальчик
Частные перевозчики в Уфе придумали, как обмануть государство
В Уфе задымилось здание ФСИН – на месте работало 14 единиц техники
В Уфе дети вынуждены ходить в школу и обратно через кладбище в полной тьме
Роспотребнадзор Башкирии изъял из оборота 55 партий молочной продукции
В Уфе жестоко убили бездомного
В Башкирии женщины смогут проходить двухэтапный скрининг на рак шейки матки
В Башкирии над чиновницей надругались в подъезде
В Уфе уволили водителя автобуса, который подрался с пассажиром
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим аграриям Башкирии
«Выбор года – 2019» собрал более ста номинантов
Власти Башкирии популяризируют бизнес с помощью баннеров
После материала «КП-Уфа» о парне, потерявшем на работе руку, гострудинспекция начала проверку
Жители Уфы выломали дверь квартиры, чтобы спасти пятилетнего ребенка
108 работников предприятия из Уфы остались без зарплаты – на директора завели уголовное дело
Башкирский театр оперы и балета привез спектакль «Лунный мир» в Санкт-Петербург