Какой будет зима в Башкирии в 2019 году

Долгосрочные прогнозы погоды, которые время от времени представляют метеорологи, отличаются тем, что они сбываются с вероятностью от 58 до 81%. Специалисты могут прогнозировать лишь погодные аномалии, которых в последние годы все больше. Вспомнить хотя бы прошедшее в Башкирии дождливое лето, когда солнце едва ли не целый месяц не выглядывало из-за туч.

В предстоящую зиму сезона 2019/2020 годов в Башкирии не прогнозируется каких-либо невероятных аномалий. Ураганов, снежных бурь, рекордных морозов за 50+ °С или напротив, плюсовой температуры в декабре – не ожидается. В предстоящие шесть месяцев, которые традиционно считаются самыми холодными на территории республики, температура воздуха будет находиться в пределах нормы. При этом ранее синоптики отмечали, что на всей европейской территории России предстоящая зима будет малоснежной и теплой.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды от Росгидрометцентра, нынешней зимой среднемесячная температура в Башкирии составит: в декабре -10,8 градусов, в январе 2020 года -14,8 градусов, в феврале -13,3 градусов, в марте -6.

-Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке, - пояснили в Росгидрометцентре.

Таким образом, теплая, но не аномальная зима, ждет не только жителей Башкирии, но и большинства соседних регионов.

Чуть меньше месяца назад метеорологи прогнозировали, что снег в Башкирии выпадет довольно поздно. По данным центра погоды «Фобос», снежный покров окончательно установиться лишь в начале декабря. По их данным, если в последние дни лета начинаются заморозки на почве и в воздухе, то зима будет теплой. Как известно, в Ишимбайском районе Башкирии 28 августа уже выпал первый снег, так что первая часть прогноза уже сбылась.