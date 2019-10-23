В Уфе презентовали «звучащие» картины художницы Раушании Бадретдиновой

Совместный проект Национального симфонического оркестра Башкирии и известной уфимской художницы Раушании Бадретдиновой, прошел в конгресс-холле «Торатау». Проект, получивший название «Путь к себе», поддержала супруга главы РБ Каринэ Хабирова. В рамках проекта был представлена серия новых работ художницы в необычном формате - полотна «озвучил» Национальный симфонический оркестр республики.

- Проект интересен тем, что художественные полотна демонстрируются под симфоническую музыку, - отметил директор оркестра Артур Назиуллин.

Перед началом концерта в фойе конгресс-холла можно было увидеть оригиналы картин, а затем их сменяющие друг друга фрагменты демонстрировались на большом экране. Всего в серии девять полотен, каждое из которых представляет определенный этап в жизни человека - от рождения до зрелости.

- Все, что есть в этом проекте, я пережила сама. Коротко его суть можно выразить так: «Как стать счастливым», - пояснила Раушания Бадретдинова. - Человек должен осознать, что он сам творец своей судьбы. Задача проекта через визуальный образ современного изобразительного искусства и серьезную классическую музыку помочь человеку осознать свою значимость, свой творческий потенциал.

Возможность почувствовать себя творцом была предоставлена в сем желающим - в фойе развернулась настоящая художественная мастерская и некоторые зрители тут же взялись за кисти и краски.

Новый цикл работ Раушании Бадретдиновой «озвучил» Национальный симфонический оркестр РБФото: Мила КИЯН

Музыку к проекту подобрал главный приглашенный дирижер Национального симфонического оркестра РБ, дирижером Государственной академической симфонической капеллы России и «Большого театра» Дмитрий Крюков.

- Когда я увидел эти картины, то решил подобрать самые душещипательные произведения, которые нас глубоко трогают, - рассказал Дмитрий Крюков. - Этот концерт с глубокой философской направленностью - это как в мечеть сходить или храм, куда человек приходит, чтобы поговорить с сами собой. Это не банальные мысли о том, для чего мы живем, а о том, что можно сделать для того, чтобы мир вокруг стал лучше. И начать, естественно, нужно с себя.

В исполнении оркестра прозвучали «Фантазия» Воан-Уильямса для струнного оркестра на темы Томаса Таллиса, Романс для скрипки фа мажор Бетховена, «Адажио» для струнного оркестра С. Барбера, «Адажиетто» из Симфонии №5 Малера.

Необычный концерт вызвал большой интерес у публики - найти свободное место в зале оказалось совсем непросто, тем более, что вход на мероприятие был свободным. А в финале концерта публику ждал сюрприз - на экране вместо картин одно за другим стали появляться одухотворенные лица зрителей, полностью погруженных в музыку.

- Это было так неожиданно, что мы даже не сразу поняли, что это не картины, а мы сами, - делились впечатлениями зрители. - Надеемся, проект продолжится серией необычных концертов.