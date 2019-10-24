«С утра была взвинченная»: уфимка, выбросившая из окна двухлетнюю дочь, избежала тюрьмы

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении молодой уфимки, которая весной выкинула свою маленькую дочь из окна девятого этажа, а потом спрыгнула сама. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза определила, что 21-летняя Айсылу (здесь и далее имена изменены – ред.) страдает параноидальной шизофренией, и в тот роковой день совершенно не отдавала отчета своим действиям. Теперь по решению суда Айсылу отправится не в тюрьму, а на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Также выяснилось, что обострению болезни способствовало тиранское отношение со стороны супруга девушки. Что скрывалось за картинкой образцовой счастливой семьи, и можно было бы избежать трагедии, разбирались корреспонденты «КП-Уфа».

«С УТРА БЫЛА НЕРВНАЯ, ВЗВИНЧЕННАЯ»

Напомним, что все произошло утром 13 марта в Кировском районе Уфы: жительница многоэтажки на Дуванском бульваре выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою двухлетнюю дочь, а потом попыталась свести счеты с жизнью. Падение малышки смягчил огромный сугроб под окнами дома, поэтому обошлось без серьезных травм и переломов. На помощь к родственницам бросились прохожие, вызвали скорую и полицию, и пострадавших отвезли в больницу.

Малышка и ее мать остались живы только благодаря пышному сугробу снега под окнами многоэтажки

Изначально в СМИ обсуждалась версия, что молодая женщина употребляла наркотики, а к пагубному пристрастию ее приобщил супруг. Не в силах справиться со своей зависимостью, якобы уфимка и решилась на отчаянный шаг. Впрочем, эта версия быстро потерпела крах: источник КП-Уфа уточнил, что семья считалась благополучной, на учете не состояла, а муж Айсылу, работавший детским массажистом, никогда не прикасался к запрещенным веществам.

А вскоре появилась новая информация: мол, в семье творился настоящий ад. Муж часто бил и унижал Айсылу, угрожал отобрать ребенка, а ее саму вернуть обратно родителям. Дошло даже того, что девушка даже стала опасаться за собственную жизнь. Например, накануне трагедии Айсылу в слезах звонила в полицию, утверждая, что супруг точит нож и хочет зарезать ее с дочерью. Когда оперативники нагрянули в квартиру, то Артур был очень удивлен их визитом: он всего лишь обтачивал ключи, а сама Айсылу извинилась за свой вызов, сославшись на плохое самочувствие и разыгравшуюся фантазию.

На следующий день Айсылу вместе с матерью должна была ехать в больницу: девушка жаловалась на свое моральное состояние и хотела проконсультироваться у психиатра. До приема оставалось всего каких-то два часа, но Айсылу была на пределе.

- За день до этого брат попросил меня приехать к нему домой и помочь присмотреть за дочерью, - рассказывает Амина, сестра супруга Айсылу. – С утра мы сильно с невесткой поругались. Она была какая-то нервная, взвинченная, кричала на меня и устраивала истерики. Я не обращала внимания, тем более, скоро должна была приехать ее мама – вот она бы с ней и разбиралась. Я вышла на кухню, а когда вернулась, в комнате никого не было. Бросилась к окну – а они уже там лежат…

Женщина убеждает, что в семье брата никогда не было ни скандалов, ни рукоприкладства – Артур очень любил жену и дочь и буквально сдувал с них пылинки. А вот Айсылу в последние месяцы ходила странная: постоянно грустила, срывалась, плакала, но родные думали, что все дело в усталости и недосыпе.

Айсылу решилась на страшный поступок, потому что в бреду не видела другого выхода

ГОЛОСА В ГОЛОВЕ ТРЕБОВАЛИ УБИТЬ СЕБЯ

Уже позже, во время следствия, родные Айсылу рассказали, что их девочку попросту довели. Как сообщает Русская служба Би-би-си, тихая и замкнутая с детства, девушка вышла замуж в 19 лет. Дочь родилась, когда супруг служил в армии, поэтому первый год они прожили у родителей. Сразу после родов девушка стала чувствовать себя подавленно, невролог даже отправлял ее на обследование, но она отказалась.

Когда Артур вернулся из армии, вместе с женой и ребенком они сняли квартиру в Уфе. Мать Айсылу говорит, что дочь часто жаловалась на своего мужа.

- Ругал он ее часто. Унижал, мол, ты страшная, ты идиотка, посмотри на себя, ты как старуха, - рассказала журналистам женщина. – Он даже запрещал нам общаться, приезжал и отбирал ребенка.

Что могла посоветовать своей дочери женщина? Или терпеть молча, без жалоб, или разводиться. Но тогда кому, мол, ты будешь нужна одна, с ребенком на руках. Сейчас мать Айсылу жалеет о своих словах, ведь вернись тогда дочь домой, может, и трагедии бы удалось избежать.

А вот сам Артур на суде все отрицал. Мужчина утверждал, что всего лишь раз поднял руку на жену: дал пощечину и возил лицом по полу, который Айсылу не успела подтереть после дочери.

Супруг женщины до сих пор не понимает: как его пощечина могла повлиять на психическое здоровье жены

Следователи сразу заподозрили, что молодая мать могла быть не в себе, и отправили Айсылу на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что около года женщина страдала параноидальной шизофренией. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией, у Айсылу наблюдались слуховые галлюцинации (голоса в голове твердили ей, что она некрасивая, несчастная, что ей нужно убить себя и ребенка, чтобы избавиться от страданий), ей казалось, что ее постоянно преследуют и хотят убить. Каждый день вместо радости материнства женщина испытывала тревогу и напряжение, а последние дни даже спала в куртке, готовая в любой момент бежать из квартиры.

В итоге в июне по решению суда Айсылу была освобождена от уголовной ответственности по причине невменяемости и была отправлена на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

Малышка, которая очень быстро пошла на поправку, сейчас находится со своим отцом: семья Артура сразу заявила, что сами воспитают девочку. Лишат ли мать Амины родительских прав, и сможет ли женщина снова видеться со своей дочерью – пока неизвестно, супруг Айсылу отказывается от любых комментариев и, видимо, не готов простить жену.

КОМПЕТЕНТНО

Психологи подтверждают: психиатрические расстройства и болезни, как правило, возникают на фоне затянувшейся депрессии, в частности – послеродовой. Сначала женщина чувствует слабость, апатию, все буквально валится из рук. Если в это время не забить тревогу и не обратиться за помощью к специалисту, депрессия может перерасти в настоящий психоз – и тогда уже у женщины появляются навязчивые идеи собственной никчемности, ненужности, и они принимают решение «избавить мир от себя». Иногда они забирают с собой и детей, искренне полагая, что они не выживут одни в этом жестоком мире.