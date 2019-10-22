«Уфа» избежала поражения на последних минутах матча и отобрала очки у ЦСКА

В этом сезоне футбольная «Уфа», похоже, замахнулась на роль проклятия для фаворитов чемпионата. Подопечные Вадима Евсеева гораздо увереннее чувствуют себя в играх против грандов российского футбола, чем в матчах с середняками или аутсайдерами. За 12 туров чемпионата России по футболу «горожане» одержали всего четыре победы, но зато какие! По очереди жертвами уфимской команды стали претенденты на медали - «Спартак», «Зенит» и «Ростов».

ПРЕДМАТЧЕВЫЙ РАСКЛАД

Перед матчем 13-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» и ЦСКА соседствовали в турнирной таблице. Московские «армейцы» занимали пятую строчку, отставая от лидеров всего на одно очко, а «горожане» располагались на шестом. Очная встреча состоялась 10 октября, на стадионе «Нефтяник». Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на матч с «Уфой» внес изменения в линию обороны. После домашнего поражения от «Ростова», он усадил на лавку Шарлию и Гогуа, выпустив с первых минут Хёрдура Магнуссона и Вадима Карпова.

Вадим Евсеев после поражения от «Ахмата» сделал четыре перестановки в стартовом составе. Вместо Алексея Никитина и Данила Кругового с первых минут на поле вышли защитники Александр Пуцко и Денис Терентьев. В нападении также произошло две замены – вместо Николая Гиоргобиани и Вячеслава Кротова на старте вышли Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар.

ЦСКА ВЫХОДИТ ВПЕРЕД

С первых минут матча футболисты ЦСКА завладели как мячом, так и инициативой. Но для создания остроты у ворот Александра Беленова «армейцам» не хватало скорости. Защитники «Уфы» без труда останавливали соперника еще на подходе к своим воротам, поэтому гостям не оставалось ничего другого, кроме как бить издалека.

Редкие контратаки «горожан» также не давали результата. Некоторое время голкипер москвичей Игорь Акинфеев откровенно скучал. Лишь дальний удар Вомбергара заставил капитана ЦСКА немного размяться, но мяч попал точно в руки Акинфееву.

К середине первого тайма футболисты ЦСКА стали действовать в атаке более креативно. На 26-й минуте матча полузащитник гостей Никола Влашич точным пасом «убрал» всю линию обороны «Уфы». Передача была адресована Ильзату Ахметову, буквально ворвавшемуся во вратарскую зону хозяев поля. Спустя пару секунд Ахметов забил свой третий мяч в сезоне и вывел ЦСКА вперед – 1:0.

НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ

Пропущенный гол взбодрил футболистов «Уфы». В концовке первого тайма хозяева даже на время перевели игру на половину поля соперника. Однако для гола у подопечных Вадима Евсеева все еще не хватало креатива. «Горожане» практически все атаки проводили по правому флангу, используя навесы. Такой «топорный» стиль игры лишь однажды едва не увенчался успехом. Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль после очередного навеса выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам Акинфеева. Мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва характер матча не изменился – «горожане» атаковали, а «армейцы» пытались играть по счету. Наибольшую активность в атаке у ЦСКА проявлял Влашич, но удвоить преимущество своей команды он так и не смог.

Концовка встречи стала настоящим бенефисом Вячеслава Кротова. На 61-й минуте он сменил на поле аргентинца Андреса Вомбергара и сразу же стал выдавать один опасный момент за другим. Сначала он проверил на прочность Акинфеева опасным ударом в створ ворот, а затем ударил головой. Оба раза гостей выручил их капитан.

В концовке встречи футболисты ЦСКА и вовсе утратили инициативу и отдали мяч сопернику. На 83-й минуте «горожане» после розыгрыша стандарта доставили мяч во вратарскую, где после небольшой борьбы, он попал под ноги Кротову. Тот точным ударом отправил снаряд в сетку и поставил точку в матче. Итог матча – 1:1.