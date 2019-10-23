Зрелость города берет. И строит

Оставаться востребованным специалистом в наше время означает – постоянно учиться новому. Программа профессиональной перезагрузки граждан 50+ по стандартам Ворлдскиллс дает возможность бесплатно «прокачать» свои знания людям старшего возраста, независимо от их профессии. Бухгалтер может переквалифицироваться во флориста, а педагог – встать к станку. И таких в республике несколько сотен.

Переобучение в Башкирии проводит восемь техникумов и вузов. В том числе Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (СКСиПТ). Здесь можно получить очень востребованную специальность кровельщика.

- Пока мы формируем группы, занятия начнутся в октябре, - говорит администратор площадки Ольга Комиссарова, - так что шанс записаться еще есть. Курсы разной продолжительности, в зависимости от подготовки студентов. Если у человека нет рабочей профессии или есть, но он хочет получить новую специальность, занятия займут 144 часа, также есть курс на 72 часа.

Инженер-строитель по образованию Танзиля Чувашаева долго проработала преподавателем в местном колледже, а потом решила, что теория — это, конечно, хорошо, но и практические навыки приобрести не мешает. Весной она успешно завершила курсы по специальности кровельщика.

- Наше обучение заняло две недели, - рассказала нам Танзиля, - и все оно состояло из практики. После серии мастер-классов нам дали макеты крыши, чтобы мы последовательно уложили все виды изоляции и создали кровлю по всем стандартам. Пришлось вооружиться шуроповертом и строительным феном. Я раньше их в руках-то не держала.

После успешной сдачи экзамена Танзиля Чувашаева получила документ гособразца и скиллс-паспорт - теперь может и кровлю укладывать, и оценивать работу других мастеров.

Специальность востребованная: новоиспеченных кровельщиков местные предприятия «открывают с руками», и переобучившиеся будут нужны на рынке, ведь у них есть преимущество – опыт работы в смежных сферах.

- У людей старшего возраста впереди целая жизнь - не нужно держаться за нелюбимую работу или отчаиваться, если тебя уволили. Есть желание - найдется и возможность. В данном случае – бесплатная. Кто-то после курсов запустит свой бизнес, кто-то устроиться на новое место, - уверена Танзиля.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Жители Башкирии, которым до пенсии осталось пять и менее лет, могут зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и выбрать интересующее направление. Всего на сайте представлено 122 компетенции. После регистрации нужно пройти предварительное тестирование, чтобы определить подходящие курсы. В 2019 На переобучение ждут мужчин в возрасте 56-60 лет и женщин 51-55 лет, а также тех, кто имеет право на досрочную пенсию.

ГДЕ МОЖНО ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

— «Кровельные работы» - Стерлитамакский колледж строительства профессиональных технологий

— «Лабораторный химический анализ» - Уфимский топливно-энергетический колледж

— «Преподавание в младших классах» - Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

— «Туризм», «Администрирование отеля» - Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

— «Веб-дизайн и разработка», «Изготовление прототипов» -Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

— «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» - Стерлитамакский филиал БашГУ

— «Флористика», «Предпринимательство» - Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна

— «Предпринимательство» - Уфимский учебный центр госслужбы занятости населения

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».