В Уфе 48 многодетных матерей наградили медалью «Материнская слава»

В минувший вторник, 15 октября, в Колонном зале Минсельхоза республики состоялось награждение многодетных матерей. Почетную награду – медаль «Материнская слава», а также денежную премию женщинам вручил председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев. Всего награды удостоились 48 представительниц прекрасного пола, которые воспитывают пять и более детей.

– Ваша основная и самая важная миссия – это семья, ее сохранение и благополучие. Большая многодетная семья – это огромное счастье и благо. В таких семьях матери – это настоящие героини. Причем незаметные, скромные. Сегодня продолжает оставаться актуальным вопрос, связанный с демографической ситуацией в стране. Все вы – достойный пример для молодого поколения, наших будущих мам, которые имеют все основания брать с вас пример и стремиться к большой семье, - обратился со словами благодарности к многодетным матерям спикер башкирского парламента.

Константин Толкачев отметил, что испокон веков в культуре народов Башкирии ценилась большая дружная семья, в которой воспитывается много детей.

– Многодетность всегда воспринималось как счастье, благословение свыше. Сегодня в республике более 50 тысяч многодетных семей. В них воспитывается около 160 тысяч детей. Мы и в дальнейшем будем строить детские сады и школы, поликлиники и больницы, детские площадки, спортивные комплексы и культурные центры. Все эти вопросы находятся на контроле государства, - заверил Толкачев.

Удивительно, но большинство героинь праздника не только занимаются воспитанием детей и обустройства быта, но и успевают работать – среди награжденных женщин есть и медсестры, и повара, и воспитатели, и даже сотрудники научно-производственных и сельскохозяйственных предприятий.

На данный момент в Башкирии проживают более 50 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются больше 160 тысяч несовершеннолетних детей. Всего в регионе, начиная с 1998 года, медали «Материнская слава» удостоены более 7,5 тысяч женщин.