Депутат Госдумы от Башкирии Рафаэль Марданшин: «Продавать по ночам алкоголь – это не бизнес»

В редакцию «Комсомольской правды – Уфа» постоянно приходят письма от жителей республики с жалобами на чуть ли не круглосуточную продажу алкоголя под окнами их домов. Эти заведения, как правило, совершенно не скрываются, работают открыто и ничего не боятся. Будто и не действует запрет на розничную продажу алкоголя в Башкирии после 22:00.

Мы пригласили в гости депутата Госдумы России Рафаэля Марданшина, чтобы он нам объяснил, что же все-таки происходит, и можно ли с этим как-то бороться. Тем более нижняя палата Федерального собрания в настоящий момент как раз пытается решить эту проблему. О новом законопроекте, о своем отношении к таким бизнесменам – в эксклюзивном интервью для нашей газеты.

«К НИМ НЕ ПРИДЕРЕШЬСЯ»

- Что плохого в этих заведениях, которые в народе зовут «наливайками» и «рюмочными»? К чему проталкивать новый закон?

- Поступали и продолжает поступать множество жалоб от жителей не только Башкирии, но и других субъектов России. Жаловались, что вот эти организации общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах, приносят дискомфорт людям, которые там проживают. Во-первых, это шум ночью. Во-вторых, антисанитария. В-третьих, после распития спиртных напитков часто происходят различные правонарушения. Все это, конечно же, раздражает жильцов. Они писали жалобы, обращались в правоохранительные органы, но те, в свою очередь, ничего не могли сделать, потому что в соответствии с законом такие заведения делают все правильно, к ним не придерешься.

- Почему так?

- Если смотреть норму закона, то у нас есть два вида организаций: те, которые продают алкоголь в розницу и отдельно организации общественного питания (кафе, рестораны, бары и т.д.). На каждый вид этой деятельности нужно получать лицензию. Законодатель ввел ограничение в федеральном законе для объектов розничной торговли – введен запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. А вот для объектов общественного питания такого запрета нет.

- То есть это две совершенно разные структуры?

- Именно так. Более того, субъектам России дается право самостоятельно устанавливать дополнительные требования для объектов розничной торговли, которые торгуют алкогольной продукцией. У нас в Башкирии, например, этим воспользовались и запретили продавать алкоголь 1 сентября, в дни последних звонков, сабантуев. Наряду с этим сократили время продажи – теперь разрешается только с 10:00 до 22:00. Но при этом права влиять на объекты общественного питания у региона нет – они не могут дополнительно устанавливать какие-то требования. У таких заведений вообще прописано только одно условие – должен быть зал для посетителей. И вообще неважно, какой площади этот зал. Он может быть и пять квадратных метров, и двадцать – никак не регулируется. Главное, чтобы был.

- И обычно просто ставят один стол.

- Да, по факту превратилось, что это обычное заведение розничной торговли алкоголем, работающее после 22:00. Хозяин ставит столики, несколько стульев, и получается, он уже работает как объект общественного питания. Это обычная лазейка в законе, которой все пользуются. У таких заведений две лицензии. До 10 вечера под одной лицензии, после – уже по другой. И все, формально они работают по закону. Не подкопаешься. На эту проблему мы уже давно обратили внимание. И вот недавно один из законопроектов был внесен в Государственную Думу. В первой чтении мы его приняли. В ходе рассмотрения возникло много споров, потому что это неоднозначный вариант решения проблемы.

«СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА»

- А какие споры возникли?

- Ну для начала надо понять сам законопроект. Первое, предлагается для объектов общественного питания установить норму площади зала обслуживания – не менее 20 квадратных метров. Второе, эти требования будут касаться только тех объектов общественного питания, которые находятся в многоквартирных жилых домах. Третье, предоставить субъектам России право самостоятельно устанавливать дополнительные требования для этих объектов общественного питания. То есть то же самое, как в Башкирии сделали с объектами розничной торговли. Но основные споры возникли именно по площади зала обслуживания посетителей. Возникает вопрос, почему 20, а не 10 и т.п. Еще некоторые депутаты небезосновательно переживали, что под различные запреты попадут и добросовестные предприниматели, которые исправно выполняют все правила и нормы. Получается, что они пострадают, хотя закон в первую очередь должен быть направлен против нарушителей. По примерным подсчетам порядка 10 тысяч объектов общественного питания могут попасть нормы данного закона.

- Это очень большое количество.

- Получается, эти люди потеряют свой бизнес. Конечно, до такого доводить нельзя. Пока мы остановились на создании рабочей группы, чтобы рассмотреть все эти возникшие вопросы. Пригласить пообщаться и предпринимательские объединения, и все заинтересованные стороны. С учетом их пожеланий подготовим поправки ко второму чтению. Кстати от нашей республики тоже было направлено предложение по этому законопроекту. Там был немножко иной вариант решения этой проблемы. На мой взгляд, он даже более правильный. Государственное собрание-Курултай РБ предложил ограничить выдачу лицензий на одну торговую точку, то если одно заведение, то оно может получить только одну лицензию.

- Смотрите, я правильно понимаю, что вот этим заведениям, которые продают алкоголь ночью, достаточно открыть бутылку, и тогда к ним вообще никаких претензий при наличии лицензии предъявить нельзя? Даже если ты с этой бутылкой сразу же спокойно вышел на улицу?

- Да, по закону они чисты. Нужно выполнить всего два требования: иметь зал для обслуживания посетителей, и продавцы должны открыть тару алкогольной продукции. Выполнения этих двух действий в настоящий момент хватает, чтобы полностью избежать всех проблем. Поэтому мы считаем, что должны быть более четкие критерии для подобных заведений. Все требования нужно четко прописать. На мой взгляд, должны быть полноценные столы, стулья, туалет, умывальник, чтобы помыть руки. Сейчас ничего такого от них не требуют. Люди покупают, идут на скамейки, и там же пьют.

«ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»

- Полиция вот таких людей может оштрафовать за нарушение общественного порядка?

- В этом плане тоже все достаточно сложно. Нарушения общественного порядка и тишины регулируются региональным кодексом правонарушений, а полиция – это федеральный орган власти. Полицейские приезжают, но не могут оштрафовать по нормам, которые установлены регионом. Они могут приехать, констатировать факт нарушения, и все.

- Получается, что сейчас бабушкам и дедушкам, которые живут на этими питейными заведениями, некому пожаловаться, когда под окнами творится подобная ситуация?

- Ну даже если оштрафуют кого-то, то на такие суммы, что они не станут заслоном для прекращения деятельности. Для хозяев подобных «наливаек» самое главное – прибыль.

- Как я понимаю, подобной лазейкой пользуются небольшие игроки на рынке, одиночные предприниматели. Трудно представить, чтобы крупные сети тоже пошли на подобное.

- В основном, да, это небольшие точки торговли алкогольной продукцией. И практически все они расположены в многоквартирных жилых домах. После 10 часов вечера все идут к ним , потому что розничные магазины уже не торгуют алкогольной продукцией.

- А предприниматели не взвоют от нового закона? Не ходят к вам и не говорят, что вы «кошмарите» малый бизнес?

- Пока таких обращений не было, но мы понимаем, что такая проблема есть, и не собираемся сходу рубить сплеча. Обдумываем как раз сейчас лучшие варианты, готовы общаться с ними. Никто не хочет просто в один момент взять и прикрыть все эти заведения. Но порядок навести в этой сфере обязательно нужно. Мы надеемся, что итоговый законопроект после всех правок решит эту проблему. Интересы бизнеса учитывать нужно, но в то же время там есть такие предприниматели, которых направляет только жажда наживы. Лично я считаю, что продавать по ночам алкоголь, когда это официально запрещено законом, это не бизнес, а просто возможность, пользуясь ситуацией и лазейками в законодательстве, зарабатывать деньги, совершенно не обращая внимания, что это приводит к негативным последствиям.

- Не думаете, что этих ограничений по алкоголю в последнее время стало слишком много? Это уже замечают даже люди, которые совсем не пьют.

- Все наши действия основываются на обращениях граждан. Они жалуются, что есть такая проблема. Мы – действуем. Основная проблема все-таки в том, что в настоящий момент круглосуточно совершенно спокойно можно приобрести алкоголь. Это можно сделать абсолютно в любое время и вполне легально. Все-таки, я считаю, это неправильно. Тем более все это происходит непосредственно на первых этажах жилых домов. Ведь как там дальше происходит? Купили, выпили, потянуло песни попеть, а потом начинаются какие-то конфликты. И вот это все вынуждены наблюдать люди, которые совсем не причем и находятся в своих квартирах. Вопрос не возник просто так, и мы, депутаты, не думаем только о том, чтобы что-нибудь запретить. Проблема есть, она достаточно серьезная, и это нужно решать.

- А вообще какая тенденция сейчас в депутатской среде? Дальше вы планируете ужесточать продажу алкоголя?

- Думаю, нынешних мер вполне хватает.