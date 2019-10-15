На каждого жителя Башкирии приходится 26 «квадратов» жилья

Каждый год в России строится более 75 миллионов квадратных метров жилья. В первом полугодии 2019 года ввод жилья вырос на 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, к таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг. Активнее всего застраиваются Ленинградская и Московская области, в аутсайдерах – Север и Дальний Восток, а где же в этом рейтинге Башкирия?

ЕСТЬ, КУДА СТРЕМИТЬСЯ

По данным исследователей, в Башкирии с июля прошлого года по июнь нынешнего построили 0,594 «квадратов» жилья в расчете на одного человека. По объемам строительства республика оказалась 17-й среди всех регионов России, примостившись между Новосибирской (0,63 кв.м.) и Ростовской (0,586) областями.

Среди соседей по Приволжскому федеральному округу ситуация лучше только в Ульяновской области (6 место) и Татарстане (13 место).

Всероссийский рейтинг возглавляют Ленинградская и Московская области, где за минувший год сдали 1,221 и 1,111 квадратных метра в расчете на человека. От них немного отстали Тюменская и Калининградская области, а также Краснодарский край. Там за выбранный период ввели в эксплуатацию более 0,8 «квадратов» на человека.

В целом в верхней части рейтинга находятся преимущественно регионы из европейской части России, тогда как последняя десятка рейтинга представлена северными и дальневосточными регионами.

Меньше всего «квадратов» за тот же период сдали на Чукотке (0,024), в Магаданской и Мурманской областях (0,025 и 0,072) и на Камчатке (менее 0,1).

ЗАВЕТНЫЕ 26 «КВАДРАТОВ»

В целом на одного жителя России приходится 25,8 квадратных метра общей площади жилых помещений. Если произвести подсчеты в масштабе республики, то на каждого жителя Башкирии приходится по 26 «квадратов». По этому показателю регион лишь 46-й в списке.

Для сравнения в Тверской области, которая лишь 42-я по объемам ввода жилья, на каждого человека приходится по 32 квадратных метра площади.

Однако в 39 регионах ситуация менее радужная. Там обеспеченность жильем ниже общероссийского уровня. Например, в Тыве, Ингушетии и Крыму на одного человека приходится менее 19 квадратных метров жилплощади.

ПОСТРОИМ НА 60 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ

Между тем власти республики намерены наращивать темпы жилищного строительства. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» Башкирия должна построить в 2019 году на 60 процентов больше новостроек, чем годом ранее.

По прогнозам, до января 2020-го в регионе должны ввести в эксплуатацию ещё 814 тысяч «квадратов». Если замыслы реализуются, то по итогу года в Башкирии появится 2,3 млн кв. м. жилья.

Кроме того, сдать планируют 69 соцобъектов, среди которых поликлиники, детские сады, школы и дома культуры.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Андреева, генеральный директор Сети Агентств Недвижимости «Эксперт»:

- Учитывая, что Уфа – город-миллионник, 17-е место в рейтинге ввода жилья это не слишком хорошо. Косвенно это и приводит к тому, что цены на новостройки у нас в среднем выше, чем средние цены на вторичном рынке. Причем такая ситуация сложилась довольно давно. Основная причина – геолокация нашего города, мы окружены реками. Новые территории для освоения и строительства жилья предполагают прокладку новых коммуникаций. Но спрос на новые хорошие проекты есть, то есть в чем-то застройщикам жить легче, если отбросить упомянутые моменты.

Надеемся, что эта ситуация со временем изменится. Хотя в свете новых поправок в 214-м законе (главное изменение - переход с 1 июля 2019 года на проектное финансирование строительства и использование эскроу-счетов – прим. ред.) вряд ли мы в ближайшее время увидим какое-то более высокое место в этом рейтинге.