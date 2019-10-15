«Мы таким образом спасли немало детских судеб» - Радий Хабиров о новых качелях

Год назад власти Башкирии озаботились детской безопасностью на детских площадках и объявили войну качелям с жесткими подвесами. По поручению тогда еще врио главы республики Радия Хабирова и бывшего и.о министра ЖКХ Михаила Киреева, все старые жесткие соединения качелей должны были заменить на цепи или полипропиленовые канаты. Обезопасить детские площадки всем муниципалитетам полагалось до 31 декабря 2018 года.

Спустя год, 14 октября, на очередном оперативном совещании в правительстве и.о. председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков отчитался: из 5132 качелей лишь 2648 были с жесткими подвесами, и почти все они демонтированы. На сегодняшний день в Башкирии осталось только 19 «варварских» качелей: 5 в Уфе, 6 в Янаульском, 4 в Зианчуринском и по 2 в Иглинском и Краснокамском районах. Но и они в ближайшие дни канут в небытие.

– Кто-то подумает, зачем столько взрослых людей занимается детскими качелями, – отметил Радий Хабиров. – Уверен, что мы таким образом спасли немало детских судеб, потому что качели с жёсткой сцепкой действительно травмоопасны.

К ОТЧЕТУ ПРИМУТ ТОЛЬКО «ОЦИФРОВАННЫЕ» ЯМЫ

В очередной раз досталось от Хабирова и госкомитету по транспортному и дорожному хозяйству. Он возмутился, что отчеты чиновников о ремонте дорожных ям не соответствуют информации в мобильном приложении «Дорожный эксперт».

– Меня категорически не устраивает ситуация, когда по докладам мне говорят, что ликвидированы чуть ли не 500 тысяч ям, а судя по информации, заложенной в мобильном приложении, до сих пор еще не все ямы ликвидированы, - возмутился глава региона.

В итоге Радий Хабиров заявил, что будет принимать к отчету только те ямы, которые «оцифрованы и ликвидированы».

- А всевозможные доклады о том, что мы там пятьсот, миллион, миллиард ям ликвидировали, я это не воспринимаю всерьез. Меня это внутренне мучает и соответственно напрягает, – подытожил глава Башкирии.

Напомним, что проблема дорожного покрытия в республики - давняя головная боль властей Башкирии. Еще в июне текущего года Радий Хабиров, отчитываясь в соцсетях о ходе ямочного ремонта дорог, отмечал, что на 80% проблему удалось разрешить. Тогда же он поручил республиканскому Госкомитету по транспорту доработать мобильное приложение «Дорожный эксперт».

- Это нужно для того, чтобы все дороги, которые требуют капитального ремонта собирались в одном разделе. Судьбу каждой из них мы проследим до конца, — заявил тогда Радий Хабиров и, по всей видимости, не собирается отступать от намеченной цели.