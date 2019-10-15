Уфимские молодожены отказались от пафоса в пользу доброго поступка

Необычная «игрушечная» свадьба прошла в Уфе в минувшие выходные. Молодожены Рауль и Алина Шариповы попросили своих гостей дарить им не букеты, а детские игрушки. Пара отказалась от цветов ради того, чтобы после торжества отвезти подаренные им игрушки в детские дома. Гости с энтузиазмом отнеслись к такой идее и завалили молодоженов плюшевыми медведями, куклами и машинками, сообщает "Башкирское спутниковое телевидение".

Жених Рауль Шарипов рассказал журналистам, что такая идея пришла в голову его будущей жене. Алина подумала и решила, что цветы завянут через несколько дней, а вот игрушки принесут пользу и порадуют сирот в приютах.

- Все мы были маленькими детьми и понимаем весь азарт, когда получали новую игрушку, - говорит Алина.

Друзья молодоженов с радостью восприняли такое предложение и принесли целую кучу подарков – конструкторы, наборы для песочниц. Например, семья Чековинских признались, что старательно выбирали подарки для малышей, чтобы порадовать их. Родители молодых также порадовались за выбор своих детей.

- Благотворительность наших детей очень понравилась! Пускай они всегда остаются такими же добрыми, любят детей, - сказал папа невесты.

Кучу игрушек уже на следующий день отвезли в один из детских домов Давлекановского района, подарки молодожены передали через воспитателей. Рауль и Алина хотят, чтобы другие влюбленные тоже последовали их примеру.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ

Добрыми поступками отметились в июне этого года молодожены из Пермского края. Ирина и Андрей Сметанины тоже отказались от цветов и заранее попросили гостей подарить им все, что может пригодиться деткам из бедных семей. Невеста сказала, что в Горнозаводске есть такие семьи, в которых нет денег даже на канцтовары и предметы личной гигиены.

Идея подарков для нуждающихся началась с флешмоба, который несколько лет назад запустила актриса Настасья Самбурская. Артистка попросила принести ей на день рождения не цветы, а корм и принадлежности для бездомных животных. С тех пор такую добрую традицию продолжают многие неравнодушные люди.