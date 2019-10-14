Уфимских водителей призывают отказаться от «разрешенных» 19 км/ч и понимать дорожные знаки однозначно

В медиа-центре «Россия» 9 октября прошла пресс-конференция, на которой обсуждался федеральный проект по безопасности на автодорогах «Понимай знаки однозначно». Целью такой кампании является донести до водителей, что важно правильно выбрать скоростной режим с учетом дорожной ситуации. Со слов экспертов проекта, даже превышение скорости на 1 км/ч влечет тяжелые последствия. Социальная кампания будет реализована в 15 субъектах РФ, в том числе и Башкирии. В каждом регионе проведут профилактические мероприятия в детских садах, школах, автошколах, автозаправках, вузах и ссузах. На презентации кампании присутствовал и Динар Гильмутдинов.

«НЕ ВСЕ ВОДИТЕЛИ СОГЛАСНЫ ЕХАТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО УКАЗАНО НА ЗНАКЕ»

Пресс-конференция началась с просмотра социального видеоролика, на которой современный шаман видит вокруг себя знаки. Кудесник трактует их для пользы своего народа. В разных ситуациях знаки природы и стихии могут трактоваться по-разному, но, когда дело касается дорожных знаков, герой ролика однозначен. Так и должно быть на автодороге, считают активисты.

Однако не все автомобилисты согласны двигаться с той скоростью, которая указана на знаке. Водители всегда «накидывают» дополнительно 5-19 км/ч, ведь дорожные камеры не берут это за нарушение из-за погрешности.

- Мы провели опрос среди водителей, и более половины из них (53%) считают, что дорожный знак «40», «60» и т.д. разрешает двигаться со скоростью не более той, что указана на знаке. А вот 31% водителей уверены, что ничего страшного не случится, если они превысят на 19 км/ч. Некоторые автомобилисты отмечали, что у них достаточный опыт вождения, чтобы оттормозиться в случае чего, а кто-то ссылался на современность своего транспорта, - рассказала руководитель экспертного центра движения безопасности Валентина Кульбицкая.

ГИБДД – ПАРТНЕР КАМПАНИИ

- Основная причина многих аварий – это человеческий фактор. Человек видит знак «Ограничение скорости 60 км/ч», но продолжает превышать и ехать свои 79 км/ч. У Госавтоинспекции нет задач кого-то оштрафовать и наказать, наша главная цель – снизить количество аварий. Я думаю, эта кампания нам в этом поможет, - сказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Полковник полиции отметил, что благодаря современной разметке и освещению на дорогах количество ДТП снизилось. На дорогах Башкирии за последние девять месяцев также увеличилось количество дорожных камер, что тоже поспособствовало снижению количества аварий и погибших в них.

- Аварий-то стало меньше, но количество нарушений по-прежнему растет. Почему-то люди получают «письмо счастья», оплачивают его и не стремятся в следующий раз не нарушать, чтобы не приходилось тратить деньги на оплату штрафов, - продолжает Гильмутдинов. – Мы призываем наших водителей не превышать скоростной режим даже на 5 км/ч. Для кого-то, возможно, эта цифра кажется смешной, но если взять, к примеру, движение во дворах жилых домов, там последствия могут быть трагичными, если превысить даже на 1 км/ч.

Активисты будут вести работу не только с водителями, но и с пешеходами. Им объяснят, что дорогу нужно переходить только «по зебре» и только на разрешающий сигнал светофора. Если же речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе, тогда нужно убедиться, что все автомобили остановились, чтобы пропустить вас.Дошкольникам и ученикам школ помогут сформировать безопасное поведение на дороге с помощью игрового формата.