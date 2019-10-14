2019-10-14T12:53:31+03:00
Общество

Адвокат рассказал, что может грозить жителю Башкирии, регулярно избивающему родную мать

Сложная семейная ситуация далека от разрешения
Павел КРАЙНОВ
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Женщина категорически отказывается уезжать из родного Стерлитамака и не обращается в полициюЖенщина категорически отказывается уезжать из родного Стерлитамака и не обращается в полицию
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На днях в социальных сетях по всей Башкирии разлетелся пост, который иначе как криком отчаяния не назовешь. Уроженка Стерлитамака написала, что ее пожилую маму регулярно избивает ее родной брат. При этом сама 64-летняя женщина ничего не предпринимает и в полицию не обращается.

- Мой брат постоянно поднимает руку на маму, с которой он живет вместе. Он постоянно приводит в дом разных женщин, с которыми создает «семьи». Вместе они обижают и травят маму,- написала Оксана Л.

Сама автор поста не может повлиять на ситуацию в семье, поскольку живет в Испании и не может приехать в родной город – у нее маленький ребенок, которого не с кем оставить. Ранее «Комсомольская правда – Уфа» уже писала о вопиющем случае, произошедшем в Стерлитамаке.

ВЫХОД ЕСТЬ

О том, какие есть выходы из этой ситуации, в беседе с «Комсомолкой» рассказал адвокат Роман Петров.

- Полагаю, что пожилая женщина еще не такая старенькая и может сама защитить свои права. Скорее всего, ее на самом деле все устраивает. Домашнее насилие у нас в стране сейчас декриминализировано. Если она сама не пишет заявление, ничего не будет. Человек она еще не старый, вполне адекватный. В данной ситуации, если женщина ничего не хочет предпринимать, то кто же ей поможет? – задается вопросом Роман Петров.

По словам юриста, из ситуации есть и другие выходы. Например, в интересах пожилой женщины может выступить районный прокурор, либо мужчину могут выселить из квартиры через суд. Нужно лишь чтобы сама жительница Стерлитамака обратилась с соответствующим заявлением.

- Я понимаю, если бы она была запугана или забита. Но, это ее родной сын и она, по всей видимости, полагает, что все нормально. Конечно, ее дочка может установить опеку над мамой, но опять же, она не такая старая и в опеке вряд ли нуждается. В обратном случае, она должна сама свои права отстаивать, - отмечает адвокат.

Сотрудники полиции, в данном случае, будут работать, только если травмы будут более тяжкими.

- На сегодняшний день наше законодательство таково, что избивать незнакомых людей на улице нельзя, а своих домашних – можно. К слову, я считаю, что в этой ситуации полицейские не доработали – они должны были привлечь мужчину хотя бы к административной ответственности. Такие деяния подпадают под это, так что протокол должен был быть. И не важно, кто вызвал полицию, если факт избиения подтверждается, - поясняет Роман Петров.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ

В Уфе существует центр помощи женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – здесь найдется место для 20 женщин и их детей, жить они могут в центре до двух месяцев в полной безопасности.

Кризисный центр помощи женщинам

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, дом 27, корпус 1. Тел. 8-(347)-286-02-53;

Всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия 8 (800) 700-06-00. www.anna-center.ru;

Телефон доверия экстренной психологической помощи: 8 (495) 575-87-70;

Психологическая помощь женщинам, оказавшимся в трудных ситуациях: 8 (495) 282-84-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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