2019-10-08T15:02:38+03:00
Экономика

Средний уровень доходов позволяет уфимцам жить на одну зарплату

Аналитики провели исследование по стоимости жизни в российских мегаполисах
Павел КРАЙНОВ
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Уфимцы со средней зарплатой могут позволить себе содержать как минимум двоих неработающих родственниковУфимцы со средней зарплатой могут позволить себе содержать как минимум двоих неработающих родственниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование, где выяснили соотношение между средней зарплатой и стоимостью необходимого набора товаров и услуг в ста российских городах. На основании этих данных можно сделать предварительный вывод о стоимости жизни в том или ином регионе и городе.

КАК СЧИТАЛИ

Аналитики рассчитали соотношение средней зарплаты, которую получали городах в январе – июне 2019 года, и стандартного потребительского набора. За основу исследования были взяты официальные данные Росстата, которые представляют крупные и средние предприятия. Также аналитики составили рейтинг российских городов по уровню средних зарплат.

Эксперты подчеркивают, что уровень жизни в российских городах отличается, в основном, за счет разницы в зарплатах и цен на товары и услуги. Чтобы составить рейтинг по уровню зарплат, специалисты вывели постоянный показатель - так называемый потребительский набор. В него входят 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные и другие услуги. Понятно, что в каждом городе России этот набор будет стоить по-разному. Исходя из его стоимости и средней зарплаты в отдельно взятом городе, аналитики и составили рейтинг городов по самым высоким зарплатам.

Как показало исследование РИА Рейтинга, жители большинства российских городов на среднюю зарплату могут позволить себе как минимум два стандартных потребительских набора. Это означает, что жить на одну зарплату в российских регионах вполне реально.

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ПО ЗАРПЛАТАМ

После того, как аналитики выяснили реальное соотношение зарплат к потребительским наборам в каждом из ста городов России, они составили рейтинг по уровню зарплат. Стоит оговориться, что он выстроен не по принципу, в каком городе зарплата выше, тот и на вершине, а где горожанин тратит меньше денег на оплату потребительского набора.

Первую строчку по уровню зарплат заняла Москва. Там на среднюю зарплату можно приобрести 3,83 потребительских набора. Это значит, что один работающий горожанин на среднюю зарплату может содержать двоих неработающих взрослых и ребенка.

Второе место в этом рейтинге занял Южно-Сахалинск. В столице Курил соотношение средней зарплаты и стоимости товаров и услуг составило 3,81. Если упростить, то стоимость жизни в этом дальневосточном городе приближается к уровню Москвы. Не стоит путать это понятие с уровнем жизни, куда входят уровень развития медицины, образования, инфраструктуры и другие.

На третьей строчке расположился Салехард, где по данным Росстата средняя зарплата составляет 88 тысяч рублей в месяц. На эти деньги рабочий может содержать себя и еще 2,5 человека.

В остальных городах, попавших в выборку экспертов РИА Рейтинг, отрыв от первой тройки довольно существенный. Например, на пятом месте оказался Ханты-Мансийск, где на одну зарплату можно прокормить 3,2 человека, включая самого рабочего.

ЧТО В БАШКИРИИ

В РИА Рейтинг по уровню зарплат вошли два города в БашкирииУфа и Стерлитамак.

По версии аналитиков, средняя зарплата в башкирской столице в январе – июне 2019 года составила 42,4 тысячи рублей в месяц. Соотношение зарплата – потребительский набор в Уфе состоит на уровне 2,31. Таким образом, уфимцы, у которых заработок приближается к среднему, могут спокойно прожить на одну зарплату, да еще и деньги останутся. В общем рейтинге российских городов по стоимости жизни Уфа заняла 24 место.

Стерлитамак расположился в этом списке на 64 месте. Но даже с учетом такой низкой позиции, соотношение доходов и необходимых расходов составило там 1,88, в то время как средняя зарплата – 31,3 тысячи рублей. В РИА Рейтинге по соотношению средней зарплаты и стоимости потребительского набора Стерлитамак обогнал такие города, как Сочи (65 место), Астрахань, (66-е) и Калининград (67-е).

ИСТОЧНИК KP.RU

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