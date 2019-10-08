Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернутся холода

Начало октября преподнесло жителям Башкирии неожиданный сюрприз: синее небо, яркое солнце и почти летняя жара. В минувший понедельник, 7 октября, в Уфе и вовсе был зафиксирован температурный рекорд +22°. В последний раз так жарко было в далеком 2003 году, тогда воздух прогрелся до 21,2°.

ЗАМОРОЗКИ И СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

К сожалению, второе бабье лето продлилось совсем недолго, и в республику возвращаются холода и дожди. В северных районах уже к выходным похолодает до +8 ° днем и до +3° – в ночное время суток, также будет дуть пронизывающий ветер с порывами до 10 метров в секунду.

На юге республики будет теплее всего на пару градусов, зато дождь будет идти круглыми сутками, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Не порадует погода на выходных и жителей западных районов – дождь, слякоть и всего +10°. На востоке Башкирии осадки будут небольшие, но из-за сильного ветра вряд ли удастся насладиться прогулкой по осенним паркам.

Вообще вся первая половина октября почти во всех районах Башкирии будет промозглой и ветреной. Средняя температура воздуха днем составит всего +9; +12 градусов, а ночью похолодает до +3; +4. Небо затянет тучами, зарядят дожди, и лишь в западной части республики хоть изредка, но будет проглядывать солнце.

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ВЫПАДЕТ ПЕРВЫЙ СНЕГ

А вот уже начиная со второй половины октября жители республики почувствуют приближение зимы. Днем столбики термометров редко покажут отметку выше +5 градусов, а ночью уже подморозит до 0; -3° (в северных районах и вовсе похолодает до -7 градусов). Унылый слабый дождь то и дело будет перемежаться ледяной изморосью, а в самом конце месяца выпадет первый снег, который, впрочем, быстро растает.

В Уфе первая половина октября будет относительно теплой: средняя температура воздуха днем составит +10; +11 градусов, ночью +5, +4°. Во второй половине месяца дожди утихнут, зато в воздухе закружатся первые снежинки, а ночью лужи покроются ледяной коркой. Совет всем автомобилистам: не забудьте вовремя поменять летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать аварий на обледеневших дорогах.