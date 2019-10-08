Обновленный парк «Первомайский» станет примером для других парков в Башкирии

Власти Башкирии всерьез взялись за благоустройство дворовых и парковых территорий в Уфе. Накануне Радий Хабиров лично осмотрел уже готовые объекты и те, что находятся на реконструкции.

Неожиданно для всех глава Башкирии отметил парк «Первомайский» и заявил, что совсем скоро он станет примером зоны отдыха для всей республики.

Сейчас в парке, который находится за ДК «УМПО», на улице Машиностроителей, проходит первый этап реконструкции. Здесь расчищают и углубляют пруд, обустраивают пешеходные и велодорожки, монтируют освещение и занимаются озеленением. Наблюдающие за ходом реконструкции горожане положительно оценивают изменения в парке.

Хабиров отметил, что на примере этого парка власти покажут, какими должны быть все современные парки в Башкирии.Отметим, что «Первомайский »очень востребован жителями Черниковки, ведь в этом районе мало мест для прогулок и семейного отдыха.

Также подрядчик планирует по-новому оформить «Аллею молодоженов», которая ведет в парк от располагающегося поблизости ЗАГСаКалининского района. Сегодня его и «Первомайский» разделяет улица Орджоникидзе, на которой организуют дополнительный пешеходный переход.

Тем временем самым благоустроенным парком сейчас считается парк Якутова: на его реконструкцию несколько раз выделялись крупные суммы денег. Сейчас в парке есть все – красивые дорожки, фонари, новые скамейки и арт-объекты.

А ЧТО С СИПАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ?

Парк «Первомайский» - не единственное место, которое требует благоустройства и ремонта. Сипайловская набережная, о которой позабыли уже несколько лет назад, продолжает утопать в мусоре и разбитых бутылках. Здесь отсутствуют скамейки, освещение, урны, поэтому работ по ее благоустройству – непочатый край.

На набережную Радий Хабиров тоже обратил внимание ипоручил городской администрации проработать концепцию ее благоустройства. Для решения вопроса руководитель республики предложил привлечь предпринимателей.При этом он отметил, что предложенные бизнесом идеи должны пересекаться с планом развития микрорайона в целом.В ходе осмотра территории власти рассмотрели варианты организации парковочных площадок, строительство зданий и сооружений, а также прокладку пешеходных и велосипедных дорожек.

Также Хабиров в ходе рабочего выездапринял участие в акции «Зеленая Башкирия». Совместно с мэром города Ульфатом Мустафиным, а также педагогами и учениками 155-го лицея он посадил более 100 саженцев. Деревья сформируют аллею «Сипайловские сосны».

К КОНЦУ ГОДА ВЫСАДЯТ 21 ТЫСЯЧУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Чтобы озеленить города республики, была создана акция «Зеленая Башкирия». Акция проходит в регионе почти каждые выходные – деревья высаживаются в парках, во дворах, на территориях школ, детских садов, предприятий и организаций.

Самая крупная акция прошла 5 октября в преддверии празднования Дня республики, ежегодно отмечаемого 11 октября.Участники мероприятия высадили крупномеры саженцев сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и спирея.

Хабиров отметил, что в Башкирии осенью лучше не сажать маленькие саженцы, поскольку они могут погибнуть из-за сугробов. Сам он на днях посадил в Нефтекамске клены.

Первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. Тогда в ней приняли участие более 160 тысяч человек со всех муниципалитетов республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажено более 109 тысяч деревьев и кустарников. Всего к концу года планируется посадить 17 тысяч крупномерных деревьев и четыре тысячи кустарников.