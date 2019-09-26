Уфимцы собирают подписи против строительства океанариума в Сипайлово

Одна из самых обсуждаемых тем в Уфе сегодня – строительство океанариума в парке «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово. Только вот большая часть граждан совсем не рада этой новости: по мнению активистов, создание дельфинария противоречит мировым принципам гуманитарного отношения к животным.

Тем временем, власти Башкирии и Уфы поддержали проект, его уже успели обсудить на «Инвестчасе» в правительстве республики. Инвестором выступает компания «Водный мир». Коммерсант планирует вложить в проект около 700 млн рублей и возвести четырехуровневый комплекс. По планам он будет в себя включать дельфинарий на 700 мест, аквариумы с пресноводными рыбами и тропическими животными, ботанический сад. Здесь же разместят 15 террариумов и вольеров для крокодилов, черепах, питонов и анаконд.

Чтобы не допустить строительства океанариума, общественники создали петицию и опубликовали ее на платформе Change.org. На момент публикации статьи уже было собрано 47 000 подписей.

– Многолетние наблюдения за дельфинами, косатками и белухами показывают, что эти животные имеют сильные семейные связи внутри своих групп. В неволе эти животные жестоко страдают, так как они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции, - написала автор петиции уфимка Лейсан Труфманова.

По мнению общественников, ни один дельфинарий и океанариум не способны удовлетворить потребности морских млекопитающих и не могут воспитать в человеке добрые качества. Лейсан обратилась к властям города с требованием не допускать строительства океанариума и рассмотреть другие виды организации досуга для горожан.