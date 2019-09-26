Как в Башкирии платить за тепло по новым правилам 2019 года

С октября 2019 года жители Башкирии будут платить за отопление восемь месяцев в году, то есть по факту, за теплые батареи в квартире. Способ оплаты поменяется в соответствии с постановлением правительства республики, при этом плата возрастет на 50%. Напомним, что ранее жители Башкирии в течение года платили за тепло, получаемое в течение отопительного сезона. По-другому этот способ называют «оплата по 1/12», исходя из месяцев в году.

КАК БУДЕТ СЕЙЧАС?

Согласно постановлению правительства республики жители Башкирии будут платить за тепло только в течение отопительного периода. Если имеется общедомовой прибор учета тепла, то начисление платы за отопление будет производиться исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков. В случае отсутствия счетчика, расчеты будут производиться исходя из нормативов.

ПЛАТЕЖ ВОЗРАСТЕТ НА 50%

В отопительный сезон платежи станут больше, сумма возрастет на 50%, но зато летом платить за тепло не придется. Об этом рассказал замминистра ЖКХ республики Марат Шангареев на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

- В целом, квартплата со всем набором услуг, включая отопление, увеличится примерно на 19-20% в отопительный период. Но в годовом исчислении квартплата вырасти не должна. Платежи будут прозрачными и понятными для населения, не нужно будет осуществлять корректировку платежей по итогам года, не будет перерасчетов, которые вызывают много вопросов у граждан. Поскольку в этом году до начала отопительного сезона население платило равномерно, перерасчет будет сделан уже в первом квартале 2020 года, - объяснил чиновник.

Новые квитанции жители региона получат уже в октябре 2019 года, а расчет начнется со дня начала отопительного сезона — 23 сентября 2019 года.Норматив за тепло (для домов без счетчиков) будет пересчитан с 12 месяцев на 8, поэтому уже со следующего месяца сумма в платёжке увеличится, и намного больше, чем у собственников квартир в домах с приборами учёта тепла.

ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧИЛИ РАНЬШЕ

Отметим, что в этом году в связи с холодной погодой отопление включили раньше, чем обычно. Раньше, как правило, батареи становились теплыми только во второй половине октября. Этой осенью Радий Хабиров поручил дать отопление в дома и административные здания до вечера 23 сентября, а если кто продолжает мерзнуть – написать ему об этом на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Постановление о начале отопительного сезона в Уфе подписал и глава администрации Ульфат Мустафин. Власти сразу предупредили, что трогать батареи каждый час смысла нет. С момента пуска тепла может миновать несколько суток, прежде чем они нагреются.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

Если у вас возникли вопросы по квитанциям или батареи до сих пор холодные, звонить:

УЖХ Октябрьского района 292-73-00 УЖХ Сипайловский Октябрьского района 291-24-24 УЖХ Кировского района 293-11-00 УЖХ Советского района 285-12-42 ОЖХ Орджоникидзевского района 286-00-90 УЖХ Ленинского района 293-56-40 УЖХ Демского района 293-70-61 УЖХ Калининского района 293-35-11

При любых вопросах по отоплению жители столицы могут позвонить в управляющую компанию, в диспетчерскую Управления жилищного хозяйства Уфы (235-48-00 и 235-95-35) или в информационно-диспетчерский центр по телефону 112.