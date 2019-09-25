Семья из Башкирии, воспитывающая 21 ребенка, стала призером окружного фестиваля

В конце сентября 14 семей из всех регионов Поволожья собрались в Саранске, чтобы принять участие в окружном фестивале «Успешная семья - 2019». Башкирию на конкурсе представляла многодетная семья Валиевых-Вервельских из Благовещенска. Супруги Вахид Равилович и Ирина Александровна воспитывают 21 ребенка: трех родных, двух усыновленных и 16 приемных.

ЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ

В столицу Мордовии Валиевы-Вервельские отправились усеченный составом. С мамой и папой за победой поехали 17-летние Регина и Полина, 15-летний Артур, 12-летний Руслан и первоклассница Виктория.

- Мы построили выступление таким образом, чтобы каждый из ребят мог рассказать о том, как и чем живет наша семья, как мы помогаем и поддерживаем друг друга, - рассказывает Ирина Александровна.

Их выступление произвело на жюри впечатление, и семью из Башкирии признали лучшей в номинации «Семейное дело». К слову, выбор конкурсной комиссии оказался более чем обоснованным: у Валиевых-Вервельских действительно есть семейное дело и довольно успешное.

В 2010 году они как многодетная семья получили от государства микроавтобус «Газель». С него-то и начался их семейный бизнес. Сейчас в автопарке супругов 10 микроавтобусов. Они возят земляков из Благовещенска в Уфу, а также в другие населенные пункты района.

В столицу Мордовии семья отправилась усеченный составом, но это не помешало им завоевать победу. Фото: Минтруда Башкирии

ВСЕ ДЕТИ СВОИ

Каждый ребенок талантлив, главное разглядеть его потенциал, уверены в семье Валиевых-Вервельских. Успехи их детей в учебе и общественной жизни это подтверждают.

- Наша Регина с пяти лет занимается в хореографическом ансамбле. На финале конкурса в Саранске она выступила с народным танцем и покорила жюри, - рассказывает Ирина.

Супруги стараются, чтобы все дети смогли реализовать себя в жизни. Многие из ребят уже выросли и обзавелись своими семьями, кто-то, как Регина и Полина, заканчивает школу и готовится начать взрослую жизнь. Регина планирует учиться в школе МВД, Полина хочет поступить в БГМУ.

- Мы не разделяем детей на родных и не родных, каждый ребенок в нашей семье знает, если ему будет нужна поддержка, он ее получит. Если кто-то заболел, и мы, и сестры с братьями придем на помощь. Если ребенок идет в первый класс или заканчивает школу, женится или становится родителем, семья обязательно будет рядом, - рассказывает Ирина.

Победа в конкурсе только подогрела спортивный азарт семьи. 22 октября они намерены побороться за победу на очередном мероприятии - республиканском конкурсе «Лучшая приемная семья». Там Валиевы-Вервельские выступят уже в полном составе.