2019-09-24T13:28:44+03:00
Общество

Радий Хабиров пригрозил чиновнику увольнением за грязь на дорогах

Глава Башкирии остался недоволен работой Тимура Мухаметьянова
Эльвина АПАРИНА
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После двух выговоров в адрес главы госкомтранса республики Хабиров пообещал попрощаться с ним.После двух выговоров в адрес главы госкомтранса республики Хабиров пообещал попрощаться с ним.Фото: Рустем АХУНОВ
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое прошло 23 сентября, не обошлось без публичных разносов. На этот раз «прилетело» главе госкомтранса Тимуру Мухаметьянову. Радий Хабиров настолько оказался недоволен его работой, что пригрозил чиновнику увольнением.

Глава республики объяснил, что во время поездки по Уфе заметил, в каком плачевном состоянии находятся автомобильные дороги и окрестности. Хабирова возмутили грязь на дорогах и высокий бурьян на обочинах.

- Вам не стыдно? Заезд в город – это ключевая история, - негодовал Хабиров.

Отчитав руководителя ведомства, глава региона поручил ему разорвать «цепочку дружбанов», в которой распределяются контракты на обслуживание и содержание автомобильных дорог. Кроме этого Хабиров добавил, что будет лично следить за состоянием дорог в Уфе и республике.После двух выговоров в адрес главы госкомтранса республики Хабиров пригрозил распрощаться с ним.

Тимур Мухаметьянов оперативно отреагировал на критику главы и пообещал усилить контроль над содержанием дорог. Вечером того же дня он выехал лично осмотреть проблемные участки. Чиновник отметил, что работа будет вестись по двум блокам.

- Сначала уборка, откос травы, ремонт, установка барьерных ограждений, стрижка кустов, а второе - усиление надзорного контроля профильных ведомств, - отметил чиновник.

Напомним, что в июне 2019 года Хабиров отчитал чиновников госкомтранса за фейковые отчеты о ремонте дорог в Башкирии. Глава региона уточнил, что жители республики оставили негативные комментарии под постом, где он отчитался, что в Башкирии отремонтировано 80% дорог. На деле оказалось, что не сделана и половина от общего объема работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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