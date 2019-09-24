2019-09-24T08:03:19+03:00
Общество

Что делать уфимцу, если его не впускают в общественные места или автобус с собакой-поводырем

В последнее время такие случаи в Башкирии участились
Эльвина АПАРИНА
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ФОТО: GloballookpressФОТО: Globallookpress
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Недавно на всю Башкирию прогремела история, как уфимку Ксению Минелбаеву не хотели впускать в автобус с собакой-поводырем. Инвалид по зрению, попыталась сесть в 269-ый автобус вместе с дочерью и собакой-поводырем Дариной. Но вместо спокойного проезда до нужной точки, она получила недовольство и крики со стороны водителя.

- Он так на меня наехал, так наорал. Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы. Пришлось доставать паспорт собаки, хотя по специальной шлейке с соответствующей надписью и так понятно, что это собака-проводник, - рассказывала Ксения журналистам.

В тот день женщина ехала на ZooВыставку в ВДНХ-Экспо, где проходило благотворительное мероприятие, которое организовал клуб владельцев собак-поводырей, членом которого является и Ксения.

Дебошир утихомирился только после того, как уфимка начала угрожать, что обратится в прокуратуру.

- Пока я не показала ему паспорт Дарины и не сказала, что обращусь по данному поводу в прокуратуру, он не успокоился. Кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет, - вспоминает женщина.

Расскажем, что делать, если вас не впускают в автобус или общественное место с собакой–поводырем.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это не первый случай за последние несколько месяцев, когда слепых не впускают в заведения или транспорт с собаками-поводырями. Так, 11 июня текущего года, с такой проблемой столкнулась Роза Баргусова из Стерлитамака.

Женщину не впустили с собакой в кафе «Большой» с ее золотистым ретривером по кличке Джессика. Администратор общепита заявила, что в их заведение с собаками заходить нельзя и предложила привязать животное на улице. При этом у инвалида по зрению были с собой подтверждающие документы, а сама собака была в наморднике, а на шлейке присутствовала надпись «собака-проводник».

КОМПЕТЕНТНО

Комментирует адвокат Роман Петров:

«Согласно ФЗ №181, человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. Возможен допуск животного на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур при наличии документа, подтверждающего его специальное обучение. Поэтому, если вас куда-то не впускают с собакой-проводником, нужно обязательно написать заявление в прокуратуру, они проведут проверку и накажут данное лицо. В автобус можно вообще с любой собакой зайти – главное, чтобы та была в наморднике и на поводке. Исключение – метро. Туда впускают только собак, специально обученных правилам поведения в метрополитене.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС НЕ ПУСКАЮТ С СОБАКОЙ: 1. Помните, что закон на вашей стороне. Не повышайте голос, спокойно покажите паспорт на собаку-поводыря, пояснив, что вход с ней разрешен. Не забывайте, что в паспорте собаки-поводыря указаны все законы, разрешающий вам доступ в общественные места – укажите на них при необходимости;

2. Держите собаку на коротком поводке и следите за ее поведением, чтобы ваш спутник расположил окружающих к себе;

3. Если вам отказали во входе, не оставайтесь ущемленными в своих правах и обращайтесь в надзорное ведомство.

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ

1. Если у вас есть место, например, магазин, аптека, библиотека, куда вы ходите с поводырем очень часто, то поговорите с администрацией. Попросите предупредить сотрудников о вас и вашей собаке.

2. Только вы знаете, что ваша собака добрая и безобидная. Прохожим этого не объяснишь, поэтому всегда надевайте на собаку намордник перед посещением общественных мест или использованием транспорта. Собаки-поводыри хорошо к нему приучены, несколько минут работы в наморднике не причинят ей неудобств.

3. Будьте аккуратны при посадке в транспорт в дождливую погоду, когда собака может быть не очень чистой. Всегда придерживайте собаку коротко за поводок во время поездки.Постарайтесь устроить собаку удобно около своего сидения или в углу, чтобы ей случайно не наступали на лапы или хвост.

4. Если вашу собаку окликают, зовут, предлагают еду, спокойно попросите этого не делать. Люди не понимают, что на данный момент пес работает.

5. Если вы заметили, что вашему поводырю мешает работать другая собака, хозяин которой ничего не предпринимает, громко спросите: «Чья это собака? Отзовите ее, пожалуйста, она нам мешает».

ГДЕ ПРОПИСАНЫ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РФ 24 ноября 1995 года № 181-ФЗП. 15.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Правила также прописаны в паспорте собаки-поводыря. Лучше носить его всегда с собой, чтобы показывать тем, кто вас не впускает в то или иное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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