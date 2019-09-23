Когда включат отопление в Уфе в 2019 году: отопительный сезон объявлен открытым

На этой неделе батареи в домах, школах и больницах Башкирии, наконец, нагреются. Глава республики Радий Хабиров объявил отопительный сезон 2019 в Уфе и Башкирии открытым. Тепло в дома должны пустить до вечера понедельника, 23 сентября.

ПОМЕРЗЛИ И ХВАТИТ

По правилам, отопление в квартиры и соцобъекты подают после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится на отметке ниже 8 градусов. Однако во многих муниципалитетах не стали ждать устойчивых холодов, а подали тепло заранее.

По словам исполняющего обязанности вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства республики Бориса Беляева, к началу этой недели в 45 районах Башкирии стартовал отопительный сезон. А вот в Альшеевском, Аургазинском, Благоварском, Зианчуринском, Кигинском, Кугарчинском, Мечетлинском, Хайбуллинском районах батареи остаются холодными.

Главу республики такой расклад не устроил. Спустя четыре дня холодов, он поручил начать подачу тепла всем.

- Чтобы никаких отговорок не было. Мы готовились целое лето. Чтобы к 8 часам вечера сегодня [23 сентября – прим.ред] все нажали кнопку, - заявил Хабиров.

Постановление о начале отопительного сезона в Уфе подписал и глава администрации Ульфат Мустафин. Однако власти предупреждают, что трогать батареи каждый час уфимцам смысла нет, с момента пуска тепла может миновать несколько суток прежде, чем они нагреются.

Тем не менее, официально отопительный сезон 2019 в Уфе начался, и глава Башкирии призвал всех, в чьих домах все еще холодно, написать ему об этом на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Кроме того, при любых вопросах по отоплению жители столицы могут позвонить в управляющую компанию, в диспетчерскую Управления жилищного хозяйства Уфы (235-48-00 и 235-95-35) или в информационно-диспетчерский центр по телефону 112.