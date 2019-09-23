Желчнокаменная болезнь: что делать, если столкнулся с заболеванием

В последние годы у все большего числа людей диагностируется желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Недуг поражает пациентов разных возрастов, разного достатка. Заболевание сопровождается образованием камней либо в самом желчном пузыре, либо в желчевыводящих протоках. Подробнее о ЖКБ мы попросили рассказать главного врача "ПроМедицины", доктора медицинских наук, доцента Андрея Грицаенко.

Почему развивается болезнь

Камни, образующиеся в желчном пузыре, имеют смешанный состав. В них входят обычно белки, различные соли, билирубин, холестерин и другие вещества. Однако то или иное вещество может преобладать, что дает камням определенную характеристику и свидетельствует о разных причинах развития. Например, выделяют холестериновые камни, где преобладает холестерин, или кальциевые камни, образовавшиеся из смеси солей кальция.

Среди причин провоцирующих формирование камней в первую очередь выделяют:

- избыточное поступление холестерина в желчный пузырь;

- недостаточно активную секрецию фосфолипидов и желчных кислот в желчь;

- застойные явления; - инфекционное поражение желчного пузыря или его протоков и др.

Сегодня мы выделяем целый перечень факторов риска, которые увеличивают вероятность развития ЖКБ. Сюда относят старческий возраст, генетическую предрасположенность, нерациональное питание (резкий набор веса или, напротив, длительное голодание, ожирение, высокий уровень холестерина и др.), использование некоторых лекарственных препаратов.

Чего ждать: симптомы ЖКБ

Желчнокаменная болезнь весьма коварна. В течение долгого времени она может протекать скрытно, латентно. Камни в желчном пузыре при этом будут, но характерных симптомов, беспокоящие пациента, может не быть. По мере увеличения размера камней появляются первые признаки недуга. В зависимости от жалоб, можно выделить три основных формы болезни.

1. Диспептическая хроническая форма

Пациенты обращаются к нам с жалобами на тяжесть и боли в области под ребрами, изжогу, избыточное газообразование, диарею. Симптомы связаны с приемом жирной, соленой, жареной и другой вредной пищи.

2. Болевая хроническая форма

Боль при этом заболевании не острая, а ноющая, но присутствует в течение продолжительного периода времени. Дополнительные симптомы – раздражительность, вялость, чувство слабости.

3. Желчная колика, также известная под названием хронической рецидивирующей формы.

Характеризуется острыми, резко возникшими болями в подложечной или правой подреберной области. Боли могут возникнуть в ответ на употребление вредных продуктов, при активных физических нагрузках, в период менструаций у женщин. Поэтому при первых симптомах нужно обратиться к врачу-хирургу.

Запустили – встречайте осложнения

ЖКБ страшна не только яркими симптомами, снижающими качество жизни, но и осложнениями. Стоит остерегаться:

- острого воспалительного процесса, способного дойти до гангрены и требующего срочного хирургического лечения;

- механической желтухи, развивающейся из-за перекрытия камнем оттока желчи, сопровождающейся сильной интоксикацией;

- развитие рака желчного пузыря (осложнение встречается нечасто, но именно его последствия заканчиваются летально).

Любое из осложнений требует оперативного лечения. Вероятность открытой полостной операции очень велика, после нее требуется длительное восстановление. В связи с этим лучше уделить время диагностике и плановому лечению, чем доводить до осложнений.

Своевременная диагностика – залог здоровья

Диагностика ЖКБ в большинстве случаев сложностей не представляет. В первую очередь выполняется УЗИ брюшной полости, которое оказывается информативным в 95-97% случаев.

Однако бывают случаи, когда УЗИ не дает достаточной информации для постановки диагноза ввиду запущенности процесса. В этом случае можно прибегнуть к вспомогательным методам – КТ и МРТ. Дополнительные данные о состоянии организма дает биохимический анализ крови.

Как будем лечить

Сегодня наиболее действенный способ лечения желчнокаменной болезни – это операция. Ее суть проста: удалить желчный пузырь вместе с камнями, что в нем находятся, т.е. провести холецистэктомию. Других эффективных способов борьбы с патологией нет. Такое оперативное вмешательство проводится в «ПроМедицине», которое выполняют врачи-хирурги высшей категории, с большим стажем работы.

- Но как же? – спрашивают многие пациенты: - А как же препараты, растворяющие камни?

Важно донести в таком случае, что такие препараты на самом деле есть, но их применение существенно ограничено. Во-первых, препараты действуют только на определенные виды камней, а узнать их состав достоверно без операции сегодня возможности нет. Во-вторых, с помощью препаратов нельзя растворить камни большого размера. Ну и, наконец, препараты не устраняют причину образования камней, а значит, риск рецидива очень высок.

Отдельно стоит выделить методику ударно-волновой литотрипсии, о которой много говорят в последнее время. Она, как и препараты, имеет ряд существенных ограничений. Ее не используют при наличии множества камней в желчном пузыре. Так же она не подходит, если в органе уже идет процесс воспаления и не гарантирует, что не будет рецидива.

Таким образом, единственный действительно эффективный метод борьбы с желчнокаменной болезнью – это операция.

За профилактику замолвите словечко

Профилактика желчнокаменной болезни кажется довольно простой. Нужно избегать факторов, способствующих застоя желчи, скопления избытков билирубина или холестерина в крови. В первую очередь нормализуют питание, избавляются от ожирения, если оно есть, корректируют режим физической активности. Важный этап профилактики – своевременное выявление и лечение заболеваний желчного пузыря, его протоков и соседних органов.

Особое внимание профилактическим мероприятиям стоит уделять лицам с генетической предрасположенностью к ЖКБ.

Желчнокаменная болезнь – патология, требующая системного подхода к лечению. Главная задача врача и пациента, работающих совместно – выявить заболевание и избежать осложнений с помощью своевременного лечения!

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