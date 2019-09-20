«Уфа» обыграла московский «Спартак» без единого удара в створ

Нет сейчас печальнее тренера на футбольном свете, чем Олег Кононов. Белорусский специалист совершенно потерял нити управления московским «Спартаком». Его хают со всех углов – эксперты, журналисты, собственные болельщики. Поездка в Уфу должна была доказать, что на нем еще рано ставить крест, он все еще всем покажет. Но в реальности получилась совершенно типичная для нынешнего сезона картина – невразумительная игра и поражение.

ЕВСЕЕВ И ЕГО ПАРНИ

Несмотря на все проблемы красно-белых, не будем забывать, что главная причина капитуляции москвичей – это главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев и то, как он поставил игру своим футболистам. «Спартак» нынче обладает одним из самых серьезных подборов игроков в лиге. Тут вам и чемпион мира Шюррле, нидерландский вундеркинд Тиль, один из самых техничных и перспективных россиян Зелимхан Бакаев – по фамилиям даже кажется, что состав посильнее чемпионского. Только вот собрать все воедино никак не получается.

А вот у Евсеева ситуация чуть ли не обратная – в межсезонье пришлось расстаться с несколькими зрелыми футболистами, так как требовалось загрузить платежную ведомость. В итоге, много молодежи и мало опыта, но есть команда. Ну и еще есть игра. Да, возможно, она не самая привлекательная, но в «Уфе» игроки знают куда бежать и что надо делать, и выжимают из такого состава максимум.

Наверняка Евсеев не просто так выпустил на поле на этот важный матч в атаке Кротова. Нападающий еще не забыл свое «спартаковское» прошлое, и всегда рвется в бой против родного клуба. Эта ставка сработала. Именно он, над которым часто подшучивают из-за постоянных промахов, сделал результат. В створ ворот, конечно, все же не попал, но именно после его прострела в свои ворота мяч срезал Рассказов. Помимо этого, Кротов создал еще массу напряжения в чужой зоне, поэтому приз лучшего игрока матча получил по праву. Трудно даже представить, что было бы с соперником, если «уфимцы» вдруг начали еще попадать по створу.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

В целом же, продемонстрированный футбол вряд ли можно назвать зрелищным. «Уфа» красоты и не желала, а «Спартак» создать ее попросту не мог. Бакаев взорвался разок во втором тайме и обыграл троих оппонентов, Шюррле один раз пробил издали – все. Красно-белые больше мучились, чем играли. Создалось впечатление, что они совершенно не понимают, что от них хочет Кононов. Разрывы и проблемы есть в каждой линии. Разве что, более ли менее все нормально в обороне. Хозяева же просто изучили слабые стороны соперника и сделали свое дело. Просто и эффективно. Браво, Евсеев.

УЖЕ В ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЕ

Напомним, что сезон для «Уфы» вообще-то начинался очень тяжело и даже как-то пошли разговоры о возможной отставке тренера. Теперь же об этом никакой здравый человек даже не заикнется. Евсеев вообще все больше чувствует себя вожаком этой команды. Так, после финального свистка он даже словесно набросился на телевизионщиков:

- Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак». Привет студии! – и ушел в подтрибунку.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Получилось вполне в стиле Евсеева, которого мы помним по игроцким временам. Ну теперь журналистам федерального телеканала теперь точно деваться некуда – писать и обсуждать башкирский клуб придется. Тем более он уже рванул в верхнюю половину таблицу, а значит вполне себе уже может вновь помечтать о еврокубках. К этому есть все предпосылки.

Собственно, такие неожиданные результаты подтолкнули пересмотреть свою позицию о строительстве нового футбольного стадиона и власти Башкирии. Проект, который, казалось, заморозили, судя по всему, будет реализован. Глава республики Радий Хабиров на своей инаугурации пообещал, что до 2024 года арену построят, да еще она точно будет с закрывающейся крышей. С такими результатами и с таким подходом регион действительно потихонечку превращается в футбольный, а не хоккейный.