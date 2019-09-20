Не доживать, а жить: в Уфе открылся первый в России «Дом родителей»

В четверг, 19 сентября, в уфимском поселке Цветы Башкирии, состоялось торжественное открытие первого в Башкирии дома-пансионата для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны «Шалом». Словосочетание «дом престарелых» обычно вызывает негативные ассоциации, поскольку обросло стереотипами: якобы туда старики приходят доживать в них свои дни, и они нужны для людей, которые хотят избиваться от своих родителей. Дом-пансионат, построенный при финансовой поддержке компании «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть», опровергает все эти установки. Он специально создан для общения, комфортного проживания и досуга пожилых людей.

МАСШТАБНАЯ РАБОТА

Пятиэтажный дом-пансионат расположился на площади более 4,7 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта, автором идеи которого стал раввин Приволжского федерального округа Дан Кричевский, составила 252 млн рублей. Реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без финансового участия флагмана экономики республики - ПАО АНК «Башнефть». Компания взяла на себя большую часть расходов – 144 млн рублей.

Для того, чтобы отметить событие, важное для не только для Уфы, но и для всей Башкирии. В церемонии открытия Дома-пансионата приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин, вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Геннадий Букаев и другие официальные лица.

– Я уже 11 месяцев в Башкирии, и впервые меня главой назвали именно в этом месте, что очень символично, - отметил в приветственном слове Радий Хабиров. – Мы стали свидетелями открытия большого «Дома для родителей». Именно так это место я буду для себя всегда называть, а не «домом престарелых», ведь его концепция в том, чтобы люди пожилого возраста провели здесь жизнь, полную долголетия и процветания. Конечно, отдельно хочу поблагодарить компанию «Башнефть», представители которой вложили в этот дом не столько средства, сколько душу. Надеюсь, что это только «первая ласточка», и она, как я понимаю, первая в России вообще.

Присутствующие подчеркивали, что главной задачей дома родителей станет возвращение интереса к жизни в пожилых людях, ведь многие из них при выходе на пенсию не знают, что делать дальше и чем занять будние дни. Поэтому в пансионате предусмотрены средства не только для поддержания здоровья, но и для бодрости духа. Андрей Шишкин поддержал слова руководителя республики.

БЛАГОЕ ДЕЛО

– Забота о родителях, о старшем поколении – это наша обязанность.Компании «Башнефть» и «Роснефть» эти обязательства исполняют. Мы всегда будем сотрудничать с республикой в сфересоциального развития и другим направлениям нашей совместной деятельности, - сказал председатель правления «Башнефти».

В Доме-пансионате постоянно могут проживать 110 человек. Администрация учреждения подчеркивают, что их постояльцам точно не будет скучно, ведь в течение всего дня они будут вовлечены в различные мероприятия. Этот задорный и позитивный настрой усиливает даже оформление этажей здания, оформленных в оригинальные яркие цвета.

В здании расположены комфортные одно- и двухместные комнаты с туалетом и душевыми, кафе-столовая, тренажерный зал, молельная комната, библиотека, гидромассажный бассейн, терапевтический, массажный и процедурные кабинеты, а также SPA-зона. Кроме того, дом окружает парковая зона, а для маломобильных граждан предусмотрено спецоборудование.

В настоящий момент техническое и медицинское оснащение пополняется, поэтому учреждение сейчас работает как стационар дневного пребывания. Дому-пансионату также предоставлен комфортный микроавтобус, который утром забирает временных жильцов, а вечером привозит их обратно. Впечатления людей старшего поколения, которые успели осмотреть новое учреждение, очень положительные.

– Дом-пансионат или как его уже называют «Дом для родителей» – это нечто большее чем то, к чему мы привыкли. Говорят, что он первый в России, по крайней мере, я такого никогда раньше нигде не видела. Здесь комнаты со всеми удобствами, с красивыми постелями, шторами. Я с удовольствием бы в этом доме проводила время на постоянной основе. Все очень замечательно, все сделано на высоком уровне, спасибо всем, кто сделал нам этот подарок –отметила одна из улыбчивых пенсионерок .