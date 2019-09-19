Главный стилист канала СТС переоденет менеджера из Уфы

Героиней нового шоу стала 35-летняя Эльза Мухсинова, воспитывающая десятилетнюю дочь. Девушка развелась с мужем, считая его инфантильным, и пока не готова к новым отношениям. При росте 170 сантиметров она весит всего 48 килограммов, за что её часто критикуют знакомые. Сама Эльза предпочитает подростковый стиль в одежде, поэтому носит футболки и джинсы. Она менеджер по продажам верёвочного парка, при этом, в отличие от дочери, ни разу не проходила полосу препятствий, так как боится высоты. И благодаря Александру Рогову участница шоу попытается преодолеть свой страх и принять себя.

Кроме Уфы, в новом проекте известный стилист и телеведущий побывает в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов Александр подберёт девушкам яркие образы и покажет, что и в родном городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

Александр Рогов, ведущий и креативный продюсер шоу: «Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живёте. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны».

Накануне приезда известного стилиста местные девушки проходят кастинг, но только одной героине посчастливится попасть в его руки. Ведущий заглянет к ней в гости, разберёт гардероб, а после отправится в местные магазины и даже заглянет на рынки. Подобрать уникальные образы для участницы шоу помогут местные бьюти-специалисты, которых лично выбирал Александр Рогов. «Я много лет работаю с одной командой профессионалов, поэтому для меня это непростой, но интересный опыт», — признаётся он. — По этой причине я сам искал мастеров, смотрел их работы и отзывы в соцсетях».

Кстати, в модное шоу попадут кадры, снятые самим ведущим на телефон. «Это шоу отличается от предыдущих проектов Александра и концептуально, и визуально, — рассказывает продюсер шоу Александра Гройсман. — У нас нет сложно-постановочного студийного света, дорогих декораций, минимум постановки. Но максимум реалити, эмоций, живой камеры, движения и атмосферы города».

Как стать девушкой с обложки в родном городе, можно ли найти стильную вещь на рынке и как сделать свой гардероб универсальным — все секреты Александр Рогов раскрывает в новом шоу «Рогов в городе» на СТС.

«РОГОВ В ГОРОДЕ»

Слава богу, ты приехал!

по воскресеньям в 09:30 на СТС

Производство: ООО «КиноДеталь Продакшн»

Жанр: мэйковер-шоу

Хронометраж: 48 мин.

Продюсер: Александра Гройсман

Креативный продюсер: Александр Рогов

Ведущий и стилист: Александр Рогов

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