Семье из Башкирии с 16 детьми подарили новый дом взамен сгоревшего

Многодетная семья из Башкирии в новогодние праздники осталась без крыши над головой. Их дом полностью уничтожил пожар. Несколько месяцев супруги с детьми ютились в муниципальной квартире, но на днях благодаря совместной работе нескольких ведомств, наконец, получили ключи от нового просторного дома.

ПОЖАРНЫЕ НЕ УСПЕЛИ

Семью Потякиных в поселке Бурибай Хайбуллинского района знают почти все. Тамара и Александр воспитали четверых своих детей, а потом решили помогать ребятам, попавшим в сложную ситуацию. Так в семью попали еще 12 приемных ребят.

За год до страшного пожара Потякины переселились в новый дом, но пожить в нем долго им не привелось. Вечер пятницы 4 января 2019 года оказался роковым. Сначала вспыхнула парилка, расположенная в доме, от нее огонь перекинулся на жилые помещения и гараж. Пламя бушевало восемь часов. За это время дом выгорел почти дотла.

Многие жители пеняли тогда властям, мол, будь в поселке новая пожарная часть, хозяйство бы спасли, но худшее уже произошло.

Администрация Хайбуллинского района разметила семью в муниципальной служебной двухкомнатной квартире, однако для такого количества человек в ней было слишком тесно.

ПОМОЩЬ НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ЖДАТЬ

Непростой ситуацией, в которой оказалась семья Потякиных, заинтересовался Следственный комитет РФ. В начале года в приемную председателя СК РФ в соцсетях поступило сообщение. В нем говорилось, что супруги, воспитывающие десять детей в возрасте от 9 до 16 лет, потеряли свой дом. Информация дошла до нужных людей и понеслось…

И.о. руководителя регионального следственного управления СК России сначала написал письма в администрацию главы Башкирии и другие органы. Дальше последовали совместные встречи, где обсуждались возможности выделения семье денег для строительства или приобретения дома.

- В результате совместной работы СК России с профильными ведомствами вопрос был решен положительно. В том числе, акционерным обществом «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» была оказана значительная материальная поддержка местному благотворительному фонду, благодаря которой для семьи Потякиных приобретен жилой дом и передан им в собственность, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Поздравить супругов с новосельем пришли сотрудники Следственного комитета. Фото: Следком по РБ

В августе Потякины отпраздновали новоселье. В новом доме их навестили сотрудники местного СК. Супруги воспользовались возможностью и поблагодарили и Следственный комитет, и всех, кто помог им приобрести новое жилье.