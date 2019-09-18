2019-09-18T18:27:39+03:00
Общество

Житель Башкирии на рыбалке спас жеребенка

Малыш совсем обессилел, пытаясь выбраться из реки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Оправившись, жеребенок стал позировать своему спасителю на камеру. Фото: соцсетиОправившись, жеребенок стал позировать своему спасителю на камеру. Фото: соцсети
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Отправляясь утром на рыбалку, житель Башкирии Фанис Ахметзянов не догадывался, какой необычный улов его ждет. Мужчина плыл на лодке по реке недалеко от деревни Кляшево, когда вдруг увидел посреди водоема жеребенка. Несчастное животное дрожало всем телом и было очень истощено. Судя по всему, малыш упал в воду, а выбраться не берег не смог – слишком глинистая и скользкая была почва. Забросив мысли о рыбалке, мужчина принялся думать, как помочь бедняге.

«СЕЙЧАС, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, СПАСЕМ»

Первой мыслью Фаниса было вызвать спасателей. Он позвонил в МЧС и стал объяснять, где находится. Однако сориентировать спасателей оказалось непросто, а юный конь жалобно визжал, прося о помощи. Мужчина решил, что лучше действовать самому. Все происходящее дальше он снимал на камеру своего телефона.

Обессилевший жеребенок нервничал, и Фанису пришлось успокаивать его на протяжении всей спасательной операции. «Не переживай, спасем», «все нормально», «сейчас я тебя вытащу» бормотал мужчина, обвязывая юного коня якорной веревкой. Вытащить его на берег оказалось не так просто.

- Тяжелый, килограммов 60-70 весит, - признался позже мужчина.

Однако спустя несколько минут и спаситель и жеребенок все-таки выбрались на берег, оба - без сил.

- Он дрожит, я дрожу, - признается Фанис на записи, за кадром слышно его тяжелое дыхание. – Жеребенок устал, бедолага, даже стоять уже может.

«НАЗВАЛ ЕГО ЗВЕЗДОЧКОЙ»

На суше малыш немного полежал, пришел в себя, а уже через пару минут поднялся на ножки, отряхнулся и стал с любопытством обнюхивать своего спасителя и позировать ему на камеру.

- Я его Звездочкой назвал, у него звездочка на лбу, - рассказал мужчина, поглаживая молодого коня.

Совсем оправившись от потрясения, жеребенок потрусил прочь – на поиски мамы.

- Поймал – отпусти, - усмехается Фанис. – Он вроде пошел в сторону деревни. Я думаю, до дома дойдет, и хозяин его найдет.

Запись спасательной операции попала в соцсети и покорила интернет-пользователей. Они похвалили рыбака за неравнодушие и пожелали ему здоровья и всех благ.

Житель Башкирии на рыбалке спас жеребенка.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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