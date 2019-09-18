Стало известно состояние мальчика из Башкирии, который почти неделю провел взаперти с телом матери

Шестилетнего мальчика, который несколько дней провел рядом с полуразложившимся телом умершей матери, перевезли в Уфу. Эмиль Л. (имя изменено ред.) пока находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, но при этом отмечают положительную динамику – малыш начал кушать, идет на контакт и разговаривает с медперсоналом. Сейчас с Эмилем работают и психологи, которые помогут ребенку справиться с пережитым стрессом.

В свою очередь, воспитатели детского сада, который посещал Эмиль, и которые первыми забили тревогу и спасли ребенка, организовали сбор средств для мальчика – вот только передать деньги некому. Родная тетя Эмиля, которая приехала в Янаул из Москвы на похороны сестры, и которая, возможно, будет оформлять опеку над племянником, отказывается выходить на контакт с воспитателями, заявляя, что «они ни в чем не нуждаются».

- Собрали средства, а как передать их тете мальчика – не знаем. Она номер свой не дает, на связь никак не выходит, в садике до сих пор не появлялась, чтобы забрать документы, - говорит заведующая детсадом №7 Юлия Валиахметова. – Если честно, про эту женщину мы сами практически ничего не знаем – мама мальчика никогда ничего о ней не говорила, поэтому все узнаем только от соседей и подруги Альбины.

«НЕ МОГЛА ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ НА ГЛАЗАХ У СЫНА – СЛИШКОМ ЛЮБИЛА ЕГО»

Напомним, что эта дикая история всколыхнула Башкирию вчера, 17 августа: в квартире на улице Азина в Янауле нашли полуразложившееся тело 44-летней Альбины Л., а рядом – ее шестилетнего сына. Мальчик был практически без сознания, сильно истощенный и с признаками обезвоживания. Как оказалось, около недели ребенок провел с телом умершей матери, не пытаясь позвать на помощь и не отвечая на звонки обеспокоенных воспитателей. В тяжелом состоянии его срочно госпитализировали в центральную районную больницу, куда сразу же приехали лучшие медики и психологи из Уфы.

Что произошло в этой злополучной квартире, не знают ни воспитатели, ни соседи, ни знакомые погибшей. Даже у следователей пока нет точной версии случившегося: по одной из версий, рядом с телом Альбины была найдена предсмертная записка, подтверждающая, что женщина свела счеты с жизнью. Вот только воспитатели уверены – Альбина не могла покончить с собой, поскольку слишком любила и заботилась о своем единственном сыне.

- Она души в нем не чаяла, надышаться на него не могла, - уверяет Юлия Валиахметова. – Если бы она и решила покончить с собой, то выбрала бы момент, когда мальчик находился бы в детском саду, а не на глазах у него… Сейчас появилась новая версия, что у мамы было какое-то психическое расстройство, но мы об этом слышим впервые, такие сведения никто не распространяет. Может, на этом фоне было что-то.

СЕМЬЮ НИКТО НЕ ВИДЕЛ С АВГУСТА

Соседи и знакомые в голос уверяют – Альбина – любящая мать, которая всю жизнь свою посвятила воспитанию единственного сына. Мальчика женщина родила поздно – в 38 лет, кто и где его отец – неизвестно, о нем Альбина никогда никому не рассказывала. В 2012 году женщина переехала из Стерлитамака в Янаул, купил квартиру. С работой особо не складывалось – мыла полы то в магазине, то в больнице, а в последние месяцы сидела дома. При этом сынишка ни в чем не нуждался – по словам воспитателей, мальчик всегда был хорошо и чисто одет, накормлен, никаких долгов по питанию не было.

- Мальчик очень общительный, улыбчивый, разговорчивый. Ходил в подготовительную группу, на следующий год должен был отправиться в первый класс, - рассказывает заведующая детсадом. – И мама его – всегда активная, позитивная, ни одно собрание в группе не пропускала.

По словам заведующей, Эмиль перестал посещать детский сад еще с начала августа, но тогда никто не придал этому значения – ведь летом детишки часто уезжали на дачу или на отдых. В 20-х числах воспитатель позвонила Альбине, чтобы узнать, когда ставить мальчика на питание, но трубку никто не взял.

- Забеспокоились мы после того, как 6 сентября в группе прошло родительское собрание, но мама, которая раньше никогда их не пропускала, вдруг не пришла. Снова начали звонить – никто не отвечает. Потом уже воспитатель встретила соседку Альбины, та говорит, что не видела их с августа – наверное, отдыхать уехали. В пятницу мы снова пришли домой к Альбине – в дверях торчали квитанции, сразу видно, что дверь давно никто не открывал. Начали стучать – за дверью тишина, никто не откликается. Потом только соседка рассказала, что слышала, как телевизор сутками работает, но поскольку на стук в дверь никто не подходил, она решила, что все послышалось, и не стала никуда обращаться, - говорит женщина.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ ПОЗВАЛ НА ПОМОЩЬ?

Всех волнует вопрос – почему ребенок не звал на помощь, не кричал и не плакал, почему не откликался на стуки в дверь. Даже если предположить, что мальчик не смог дотянуться до верхнего замка, квартира находилась на втором этаже, балкон был открыт – можно было же позвать на помощь. Шок и оцепенение?

- Да и сколько мы стучали, звали – никто не откликался. Мог же и позвонить – современные дети прекрасно знают, как обращаться с сотовым и поставить его на зарядку в случае необходимости, - недоумевает заведующая детсадом. – Все это очень и очень странно. И да, хоть я пришла чуть позже, когда вскрыли дверь, но никакой предсмертной записки из нас никто не видел.

В любом случае, все версии сейчас предстоит проверить следователям, которые организовали доследственную проверку по факту случившегося.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины и ее давности, опрашиваются соседи и близкие, изучается личность погибшей, а также жилищно-бытовые условия проживания семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.