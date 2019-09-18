«Врач решил, это обычный флюс»: 14-летнему ребенку из Уфы нужно дорогостоящее лечение

За свои 14 лет Роман Бондаренко из Уфы пережил столько боли и испытаний, сколько не под силу и каждому взрослому. ДЦП, подозрение на онкологию, а потом редкое и малоизученное заболевание – гигантоклеточная репаративная гранулема и множество операций. И вроде бы самое страшное позади, и жизни подростка ничего не угрожает, но Роме снова требуется срочная операция. Дело в том, что при удалении опухоли пришлось убрать часть челюсти, и теперь мальчику требуется установить дорогостоящий имплант, чтобы ходить в школу и общаться со сверстниками, не стесняясь своей внешности.

ДУМАЛИ, ФЛЮС, ОКАЗАЛОСЬ - ОПУХОЛЬ

Рома родился недоношенным и очень слабеньким. Врачи выходили ребенка, но в полтора года, когда мальчик не ходил и не говорил, ему поставили диагноз ДЦП. Мама Ромы решила, что это не приговор, и начала усиленно заниматься с сыном, возить его на реабилитации, лечебную физкультуру и массаж. Чудо – но в 4 года Рома, к огромному удивлению врачей, начал ходить. Пусть неуверенно, зато сам.

А уже в восемь лет мальчик пошел в первый класс самой обычной общеобразовательной школы. Учеба давалась Роме легко – он быстро стал отличником и гордостью класса, а веселый и добрый характер помогли обрести много новых друзей.

В 2017 году, когда Рома учился в пятом классе, мама заметила, что сын жалуется на боль при жевании, и отвела его к стоматологу. Поначалу врач решил, что это обычный флюс, но на рентгеновском снимке обнаружилось странное новообразование на челюсти. Ребенка срочно прооперировали, удалили опухоль, часть пораженной челюсти и несколько зубов, заменив дефект имплантом из фрагмента тазобедренной кости Ромы. Операция длилась пять часов, а потом еще месяц мальчик провел в больнице под капельницами.

Конечно, больше всего маму Ромы и врачей волновал вопрос – онкология или доброкачественное образование? Образцы гистологии отвезли на исследование в московский онкоцентр им. Рогачева – к счастью, опухоль оказалась не раковой (гигантоклеточная репаративная гранулема образуется из клеток соединительной ткани и внешне похожа на крупные узлы – ред.).

Вот только кусочек кости, которой врачи закрыли дефект челюсти, не прижился: присоединилась инфекция, началось нагноение. Через несколько месяцев Роме пришлось пережить повторную операцию, где врачи установили ему металлическую конструкцию.

Все 14 лет мама мальчика борется за жизнь и здоровье сына в одиночку

ЧЕЛЮСТЬ РАСТЕТ, А ИМПЛАНТ - НЕТ

После последней операции прошло уже два года. Рома ходит в школу, посещает кружки, зачитывается книгами, а недавно увлекся правополушарным рисованием и даже занял второе место в республиканском туристско-краеведческом конкурсе. Также вместе с мамой мальчик увлекся разведением цветов и теперь выращивает на своем подоконнике экзотические фиалки и монстеры.

- Цветы помогают сыну успокоиться, придают ему сил, - рассказывает Лейсан Бондаренко. – Сейчас Рома ищет свой путь, свое место в этом мире, поэтому увлекается наукой.

А еще мальчик растет – и установленный имплант становится ему не по размеру. Из-за дефекта челюсти и отсутствия задних жевательных зубов Рома не может жевать твердую пищу, поэтому у него уже появились серьезные проблемы со здоровьем. Мальчику требуется новая операция. Государство даже готово оплатить эту операцию, но приобретать металлическую конструкцию стоимостью почти 400 тысяч рублей семье придется за свой счет. Вот только Лейсан в одиночку воспитывает двух сыновей, и собственной зарплаты женщине не хватит на оплату импланта.

На помощь Роме пришли волонтеры благотворительного фонда «Наши дети» и проект «Добро Mail.Ru», которые объявили сбор для приобретения дорогостоящей конструкции. Если и вы хотите помочь Роме наконец избавиться мучений и жить полноценной жизнью подростка, вы можете сделать посильный вклад – для этого нужно зайти на личную страничку Ромы в проекте «Добро Mail.Ru», где вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлении и расходе средств, а также последние новости о здоровье мальчика.