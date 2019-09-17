«Карапузы на старт!»: в Уфе прошел четвертый городской чемпионат для малышей

15 сентября в четвертый раз на площадке уфимского стадиона «Динамо» прошел детский спортивный чемпионат «Карапузы, на старт!». «Комсомольская правда» при поддержке партнеров провела настоящий семейный праздник с участием детей и их родителей. При этом некоторых малышей пришли поддержать сразу два поколения семей.

Более 450 детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет состязались в шести возрастных категориях. Главная задача – добежать или доползти до финиша 10-метровой дистанции первым.

- Хотя суть состязания – соревнования на скорость, проигравших в нашем чемпионате нет. Неважно, кто именно одержит победу, важны эмоции детей и впечатления от этого праздника. А, как известно, если счастлив ребенок – счастлив и родитель. Я надеюсь, что и родители, и дети ощутят эту атмосферу, ведь семья – это команда, что участники сегодня нам и продемонстрируют, - открыла соревнования региональный директор «Комсомолки» Елена Романова.

За правилами соревнований внимательно следила главный судья мероприятия депутат Государственной Думы, вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Римма Баталова.

Все участники, а особенно их родители остались в полном восторге.

- Мы участвуем уже в третий раз в этом соревновании. Раньше бегал старший сын. Всегда мы очень рады здесь быть. Айдар еще ползал на «Карапузах», когда ему было 6 месяцев, и тогда тоже взял второе место, как и сейчас, – рассказала мама одного из призеров.

Всех призеры получили медали и ценные подарки от партнеров «Комсомольской правды». Их было так много, что родители еле удерживали их в руках. Также спонсоры учредили несколько специальных номинаций, которыми награждали самых запомнившихся малышей.

На следующий год «Карапузы, старт!» обязательно вернутся. Организаторы уже подумывают над сюрпризами и нововведениями.