Игбун не сумел расколдовать ворота «Уфы»

Сильвестр Игбун, которого все любители футбола знают под прозвищем Слай, стал главным лицом противостояния «Динамо» и «Уфы». Многолетний лидер башкирского клуба в конце лета неожиданно захандрил и заявил руководству, что хочет сменить команду. Удерживать насильно не в правилах генерального директора «горожан» Шамиля Газизова, и тогда нигерийцу подыскали вариант с москвичами – аренда с первоочередным правом выкупа. Предстоящий матч должен был стать первым для нападающего против своего бывшего клуба.

СЛАЙ СЖЕГ МОСТЫ?

За несколько часов до стартового свистка вдруг выяснилось, что Слай, похоже, по уходу сжег все мосты. По крайней мере, сотрудники пресс-службы выяснили – их экс-игрок заблокировал официальный аккаунт клуба в Instagram. Почему он это сделал, так и осталось загадкой.

- Не знаю, почему Слай заблокировал наш аккаунт, его право. Думаю, что у него это получилось случайно. Закрыта ли ему после этого дорога в клуб? Да нет, всякое бывает. Сегодня он игрок «Динамо», но принадлежит «Уфе». Никогда не говори «никогда», - цитирует Шамиля Газизова «Чемпионат».

Сам форвард предсказуемо оказался в стартовом составе «Динамо». Нападение у хозяев вообще вырисовывалось очень мощным. Тут вам и бывший игрок дортмундской «Боруссии» Филипп, долгое время игравший в «Марселе» реактивный камерунец Н’Жи, а еще бразильский россиянин Жоаозиньо. Вместе со Слаем создавался мощнейший кулак в атаке, готовый способен крушить кого угодно.

Именно это обстоятельство четко намекало на то, что москвичей устраивала только победа. Положение главного тренера Дмитрия Хохлова в клубе весьма шаткое, поэтому он решил обрушить на «Уфу» всю свою мощь.

БЕЛЕНОВ – ЗВЕЗДА МАТЧА

Гостям пришлось тяжело с самых стартовых минут. С первой же минуты «Динамо» буквально прописалось на половине «Уфы». Москвичи пытались комбинировать, но вот с подходами к воротам у них творилась беда. Огромное количество нападающих лишь привело к путанице. Практически все они были активны, только вот никак не могли разобраться между собой и создавалось впечатление, что друг другу мешали.

Самым заметным был Слай, который очень хотел показать себя. Несколько раз нигериец выходил на ударную позицию, всегда бросался в верховые единоборства и самоотверженно убегал в быстрые атаки. Но вот свои стопроцентные моменты все-таки упустил. На 64-й минуте оборона «Уфы» по старой памяти сама подарила мяч бывшему партнеру. На «Нефтянике» такое он реализовывал 10 из 10, а тут почему-то вдруг замешкался, так толком и не решив – бить, отдавать пас или обводить вратаря.

На 69-й минуте было все еще серьезнее. Тут от Слая не требовалось думать, мяч ему подали на блюдочке. Шиманьски ворвался в штрафную, собрал оппонентов и отпасовал свободному партнеру. Тому нужно было: первое – попасть в створ ворот, второе – переиграть голкипера. Не промахнуться получилось, мяч после удара полетел точно в дальний угол, но его в сумасшедшем броске достал Беленов. Настоящий Супермен, и это без преувеличений. В итоге, именно уфимский вратарь и стал главным героем матча. Многочисленные нападающие «Динамо» так и не смогли подобрать ключики к воротам соперника, а в концовке основного времени чуть и вовсе не зевнули контратаку. Круговой на пару с Бизяком воспользовались ошибкой и убежали два в два. Словенский форвард решил долго не думать и сразу пробить, но угодил прямо в Лещука. На этом все и закончилось – 0:0.

В следующем матче «уфимцам» предстоит серьезный экзамен – 20 сентября в гости в Уфу приедет московский «Спартак». Пока после девяти туров башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»:

- Доволен результатом, сыграли вничью. Одно очко в копилку. «Уфа» перевернула игру? Все наоборот, у «Динамо» были моменты у ворот «Уфы» во втором тайме. В первом такого не было. «Динамо» перехватывало мяч и могло наказать нас за ошибки и обрезы. Как сегодня сыграл Игбун? Не забил. Вот и весь ответ.