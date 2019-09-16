На фестивале «Владимир Спиваков приглашает...» в Уфе выступят юные звезды России и Испании

Фестиваль классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...» пройдет на малой родине маэстро, в Уфе, уже в четвертый раз. В течении трех дней уфимские меломан услышат самых ярких и талантливых исполнителей молодого поколения, которые выступят в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро.

17 сентября, солировать будет восходящая звезда мировой оперной сцены, меццо-сопрано Айгуль Ахметшиной. Молодая башкирская певица, уже хорошо известна европейским меломанам - она поет на сцене Королевского театра «Ковент-Гарден» в Лондоне, дает сольные концерты в Вене и получает приглашения от самых известных театров мира. Уроженке небольшого башкирского села Киргиз-Мияки, прочат мировую славу и называют «новой Анной Нетребко». Также в первый день с оркестром под управлением маэстро Спивакова выступит солист московского театра «Новая опера» и приглашенный солист театра «Reisopera» (Нидерланды) тенор Ярослав Абаимов, которого отличает чистота голоса и отточенность исполнения. Лауреат международных конкурсов Ярослав Абаимов регулярно выступает на российской сцене, а также за рубежом. Он пел в Китае, Мексике и многих других странах. В Москве артист дает концерты на лучших академических площадках - Светлановском зале Дома музыки, Большом зале консерватории, Концертном зале им. Чайковского. В программе концерта арии из популярных опер.

18 сентября в качестве солистки на фестивале выступит 16-летняя скрипачка Мария Дуэньяс из Испании, которая уже известна уфимским меломанам - в прошлом году юная испанка стала победителем Второго Международного конкурса скрипачей имени Владимира Спивакова, который проходил в башкирской столице. После триумфальной победы в Уфе она получила ангажементы на сольные выступления в таких залах, как Большой зал Музикферайна в Вене, залах Гамбургской и Дрезденской филармониях. Играла с оркестром Норвежского радио, симфоническим оркестром Сан-Франциско, Филармоническим оркестром под управлением Владимира Спивакова. В программе концерта: музыка Феликса Мендельсона - увертюра к комической опере «Свадьба Камачо», Концерт для скрипки с оркестром ми минор, а также Симфония N°4 Иоганнеса Брамса.

19 сентября, в заключительный день фестиваля, публику ждет встреча с юным российским музыкантом - 16-летним пианистом Иваном Бессоновым, абсолютным рекордсменом среди молодых российских исполнителей по количеству золотых медалей, полученных на международных конкурсах. В программе концерта музыка Людвига Вана Бетховена - Концерт для фортепиано с оркестром N° 3 до минор и Симфония N° 7 ля мажор.

Где: ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

Когда: 17 - 19 сентября

Цена билетов: 200 - 2200 руб.