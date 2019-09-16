Житель Башкирии зарубил свою бывшую жену и тещу на глазах у сына

Страшная трагедия разыгралась в небольшом селе Шигайкулбаш Буздякского района в ночь на 15 сентября. 35-летнюю Лейсан А. и ее 71-летнюю мать жестоко зарубили топором в собственном доме, в кровавой расправе подозревается экс-супруг сельчанки. Именно он, по версии следствия, убил свою бывшую семью прямо на глазах у восьмимесячного сынишки, а потом пустился в бега. Сейчас убийцу разыскивают следователи и сотрудники уголовного розыска.

ПРИШЕЛ НАВЕСТИТЬ МАЛЕНЬКОГО СЫНА

Что стало поводом для такой жесткой расправы и что именно произошло в ту роковую ночь – сейчас выясняют следователи. По предварительной версии, 32-летний уроженец деревни Кусилярово Салаватского района Рамиль К. пришел в гости, чтобы повидаться с маленьким сыном, но был сильно пьян, поэтому разговор с бывшей супругой проходил на повышенных тонах. В пылу ссоры мужчина схватил топор и нанес несколько ударов по голове женщины, а потом обухом ударил по голове бывшую тещу Фариду А., которая прибежала на помощь дочери. От полученных ранений обе женщины скончались на месте, причем за расправой все это время наблюдал маленький сын Рамиля и Лейсан. Ребенка, к счастью, душегуб не тронул. По всей видимости, мужчина не сразу покинул место преступления, а продолжил там выпивать – позже при осмотре стражи порядка найдут початую бутылку водки и палку колбасы.

Убитых женщин похоронили в родном селе. Фото: UfacityNews.ru

- В настоящий момент по факту убийства двоих жительниц Буздякского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также осуществляется розыск подозреваемого, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Местных жителей просят быть осторожнее, особенно, отправляясь в лес по грибы – ведь преступник, скорее всего, прячется где-то поблизости и может быть вооружен и опасен.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 168-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, глаза карие, уши прилегающие.

Особые приметы: злоупотребляет алкоголем.

Был одет: черная куртка, синие брюки, свитер, черные ботинки.

«РАССТАЛИСЬ ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ»

Односельчане до сих пор не могут поверить в случившееся: для многих Лейсан и Фарида А. были добрыми друзьями и соседями, которые всегда придут на помощь в трудную минуту.

- Чудесная благополучная семья, никогда на учете не состояла, со всеми сельчанами были в замечательных отношениях. – рассказали «КП-Уфа» в районной администрации. – Бабушка всю жизнь проработала школьным учителем, а мама – домохозяйка, занималась воспитанием сына.

Как оказалось, Ляйсан и Рамиль расстались еще до рождения сына, и мужчина практически не приезжал, чтобы навестить свою бывшую семью – во всяком случае, соседи никогда рядом с домом его не видели.

Сын Рамиля и Ляйсан пока находится в больнице, потом его отправят в приют

А вот родственники самого Рамиля уверены – мужчина не мог просто так расправиться с бывшей женой, ведь они «расстались добрыми друзьями».

- Да, развелись они, но никаких взаимных претензий к друг другу у них не было, - рассказал приятель мужчины. – В голове не укладывается, что он мог совершить такое. Есть подозрение, что его могли подставить.

А еще один знакомый уроженца Кусилярово предположил, что у Рамиля остались чувства к своей бывшей супруге, и он решил ее вернуть, но получив отказ – разозлился и схватился за топор.

В любом случае, сейчас все версии отрабатываются следствием. Убитых женщин похоронили сегодня, 16 июня, в родном селе – односельчане организовали сбор на похороны и поминки. Маленький мальчик сейчас находится в больнице, решается вопрос о передаче опеки над ним родственникам матери, которые проживают в другом районе республики.

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