Девочку из Башкирии, утопившую родную сестру в бане, ранее забрали у матери-алкоголички

Страшная трагедия произошла в минувшую пятницу, 13 августа, в Салавате. В бане частного жилого дома было обнаружено бездыханное тело семилетней Карины К. (имя изменено – ред.). Как выяснилось позже, девочку утопила ее старшая родная сестра: мол, та кричала и мешала ей учить уроки, вот девушка и решила успокоить сестренку – отвела ее в баню и несколько раз с силой окунула с головой в тазик с водой, а потом ушла. Когда же вернулась обратно – Карина уже не дышала…

ОКУНУЛА С ГОЛОВОЙ В ТАЗ И УДЕРЖИВАЛА, ПОКА НЕ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ

Родные и близкие девочек до сих пор в шоке и недоумении: Наталья и Карина всегда были не разлей вода. 17-летняя Наталья опекала младшую сестренку, постоянно за ней приглядывала, когда родители отлучались по делам. Этой осенью Карина пошла в первый класс, и старшая сестра даже помогала девочке делать уроки.

Как расскажет сама Наталья в разговоре со следователем, в тот вечер она села за домашнее задание. Впереди были выходные, и девушка решила заранее выучить все уроки, чтобы потом погулять. Вот только сосредоточиться на учебниках никак не получалось: Карина сильно капризничала, потом начала плакать и кричать, а потом и вовсе закатила настоящую истерику. Разозлившись, Наталья схватила сестру за шиворот и отвела в баню, где, удерживая за шею, несколько раз с силой окунула ее голову в таз с водой (позже на лбу погибшей обнаружат огромную гематому – ред.), удерживая некоторое время. Девочка захлебнулась, а старшая сестра даже не поняла, что произошло, поэтому ушла обратно в дом, оставив Карину на полу в бане.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Наталья задержали, она уже дала признательные показания.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются близкие и члены семьи погибшей, подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«ДЕВОЧКА ПЕРЕЖИЛА СЕРЬЕЗНУЮ ДУШЕВНУЮ ТРАВМУ»

Как рассказали знакомые семьи, Карина и Наталья были приемными дочерями у своих родителей. Помимо девочек, в семье воспитываются еще трое родных детей: старшие уже учатся в колледже, а младшему мальчику недавно исполнилось три года.

- Приемные родители очень интеллигентные, современные люди. Девочки пришли в семью в 2017 году, причем взяли их не из-за меркантильных соображений, а чтобы действительно помочь им, - рассказала в беседе с «ТАСС» детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова.

Как оказалось, родная мать Карины и Натальи злоупотребляла алкоголем, часто забывала про дочерей, поэтому органы опеки изъяли девочек из семьи и передали на воспитание родной тете. К сожалению, у женщины были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому, по рекомендации врачей, она переехала в Краснодарский край, а Карину и Свету забрала к себе близкая подруга, которая знала о ситуации и сочувствовала детям.

Этой осенью Наталья перешла в 11 класс кадетской школы: учителя и одноклассники отзываются о девушке только с положительной стороны – спортсменка, отличница, поведение всегда примерное, общительная, дружелюбная. Многие просто не могут поверить в случившееся – ведь младшая сестра была для девушки самым близким и родным человеком.

- Сейчас очень важно понять одну вещь – девушка пережила тяжелую душевную травм от действий родной матери, которая забыла о воспитании своих детей. Поэтому каждая женщина должна помнить: ее дети нуждаются в материнской заботы и любви, - уверена Милана Скоробогатова.