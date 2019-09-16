«Здесь специалистов не ценят»: о том, как Башкирии на самом деле относятся к районным врачам

История «Земского доктора» Виталия Дианова, который пять лет назад перебрался из Уфы в районную больницу в Чишмах, получила продолжение. Еще в сентябре 2014 года молодой врач променял работу в 21-й больнице в башкирской столице и вместе с супругой и двумя маленькими детьми отправился «поднимать уровень медицины» на селе. Тогда он даже представить себе не мог, чем обернется участие в федеральной программе поддержки медицинских работников.

ПРИЕЗЖАЙ РАБОТАТЬ НА СЕЛО?

Чуть меньше двух лет назад мы уже писали о злоключениях рентгенолога Чишминской центральной районной больницы, который решился на участие в программе «Земский доктор». По ее условиям, каждый врач, который поставит подпись на договоре с отделом кадров минздрава Башкирии, должен получить миллион рублей. При этом специалист не обязательно должен быть нуждающимся в улучшении жилищных условий или иметь какие-либо льготы. На бумаге все было просто: приезжай работать на село на пять лет и в первый же год тебе на счет «упадет» четко обозначенная сумма.

Но для Виталия все сложилось иначе. Он долго и упорно судился с минздравом и территориальным отделом Фонда медстрахования, но, несмотря на решение суда в его пользу, получить свои деньги так и не смог. С решением Верховного суда он обратился к судебным приставам, которые лишь развели руками: взыскивать миллион нужно было с федеральной структуры в Москве, а у башкирского управления ФССП таких полномочий нет. В отчаянии его супруга решила обратиться в «Комсомольскую правду», чтобы рассказать эту историю во всеуслышание.

- С тех пор как в «Комсомолке» вышла та статья, в нашей жизни ничего не изменилось, - рассказывает супруга доктора Елена. – Мы решил заново пойти по судам, чтобы получить свой миллион рублей. Договор с моим мужем был подписан, но деньги нам никто и не собирался выплачивать. Недавно мы выиграли районный суд, но сейчас минздрав подал апелляцию в Верховный суд. На днях должно состояться первое заседание.

«КАК ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ, СРАЗУ ПЕРЕЕДЕМ»

По словам Елены Диановой, произошедшая в октябре прошлого года смена власти в Башкирии никак не повлияла на решение их вопроса. Никто так и не выплатил ее супругу положенный по всем условиям договора миллион рублей.

- Я считаю, что от власти никакой пользы нет. И то, что она меняется, ничего не происходит, все на одной точке как было, так и есть. Мы считаем, что лучше забрать свое, положенное нам по суду, а затем собрать вещи, и всей семьей уехать из республики. Я не хочу, чтобы будущее наших детей было связано с Башкирией, - с горечью говорит жена «Земского доктора».

Рентгенолог Виталий Дианов перебрался из Уфы в Чишмы пять лет назад

В беседе с «Комсомолкой» Елена Дианова поделилась дальнейшими планами семьи. По ее словам, как только история с миллионом рублей завершится, они вместе с мужем и детьми переедут в Тюменскую область. Там Виталия уже дожидается рабочее место в городской больнице Тобольска.

- Главврачу третьей тобольской больницы мы уже три года обещаем приехать. Здесь специалистов просто не ценят. Формально с 9 сентября мужу подняли зарплату, но на деле лишат других выплат, например стимулирующих. Так что зарплата не изменится. С таким отношением мы сталкиваемся только здесь. С кем бы из врачей из других регионов ни общались в соцсетях, все говорят – такого ни у кого нет, - подчеркнула женщина.

ЧТО В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Супруга «Земского доктора» отмечает, что когда Виталий переехал в Чишмы, он не только не дождался положенный ему по закону миллион рублей, но даже элементарной помощи от работодателя не получил. Когда эту историю услышали врачи из других регионов, они были буквально шокированы подобным отношением.

- Мне другие «Земские доктора» рассказали, что когда они заключили договор, им больницы помимо миллиона еще и подъемные дали, и помогли с переездом. Районные власти в соседних регионах хотят, чтобы врач у них остался навсегда, поэтому делают для этого практически все, что могут. Например, дают служебное жилье, которое через 10 лет можно оформить в собственность, или оплачивают 20% от стоимости жилья, - делится Елена Дианова.

КАК УДЕРЖАТЬ ВРАЧА В БАШКИРИИ

На сегодняшний день история с невыплаченным миллионом для «Земского доктора» уже во второй раз рассматривается в Верховном суде Башкирии.

- После того, как мы выиграли районный суд, нас пригласили в отдел кадров минздрава. Виталий должен был получить миллион, но по другой программе, не «Земский доктор». Предложение по этим выплатам вносил уже Хабиров. Так вот. Когда он пришел, ему открытым текстом заявили: забирайте свое исковое заявление и подпишите договор, а мы завтра же выплатим вам миллион. Он заглянул в этот договор, а там условие – врач получает миллион, но должен отработать пять лет. Это значит, что не за те годы, которые уже отработали, ему вернут деньги, а просто пытаются удержать его на работе, - говорит Елена Дианова.

Супруга Виталия сама работает в сфере медицины и не понаслышке знает о сложностях работы врача

Для семьи Диановых ситуация усугубляется еще и тем, что все коллеги Виталия, которые участвовали в «Земском докторе» уже получили свои деньги. Те врачи, которым по каким-либо причинам не выплачивали миллион в прошлом, позапрошлом годах и даже еще раньше, в этом году все получили.

- И все эти специалисты подписали новые договора и должны заново отработать пять лет. Когда мы начинали судиться, а было это в 2017 году, все коллеги моего мужа проиграли суды. А Виталий выиграл. Вот и сейчас, уже повторно, мы пойдем до конца, - говорит супруга «земского доктора».

«БАЙСТВО» В БАШКИРСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Самым странным в этой истории врач и его супруга считают вовсе не отказ платить миллион со стороны отдела кадров минздрава и Фонда медстрахования. Они обращают внимание на то, что в программу «Земский доктор» в Чишминском районе попали «целевики».

- Нам совершенно непонятно, почему те, кто учился по целевой программе, получают миллион. Они и так учились за счет района и должны там работать, причем здесь «Земский доктор»? По целевому направлению врачи обязаны отработать пять лет или три года по договору, потому что они учились за районные деньги. Но почему-то им еще и миллион дают, - недоумевает Елена.

По версии семьи Диановых, виной всему «байство», прочно укоренившееся в Чишминском районе. В том числе и в центральной районной больнице.

- Если у нас простой человек придет в администрацию района и скажет, что хочет быть доктором, только дайте мне направление, знаете, что ему ответят? «Не лезь сюда, у нас тут свои на очереди. Они у нас еще и по миллиону получат». Я вообще не советую молодым специалистам работать в районах. Здесь никто врачей не ценит, в больницах нет никакого понятия, что ты доктор. Тут старшая медсестра будет по статусу выше, потому, что она чья-то родственница, - подытожила супруга «Земского доктора».