Расплата за ремонт

В то же время ответственность за незаконную перепланировку ужесточается с каждым годом и вносятся новые правки в Жилищный Кодекс, что существенно может усложнить получение разрешения на перепланировку.

Жилищный Кодекс обязывает собственников отражать все изменения в техническом паспорте на помещение. Другими словами, большинство ремонтных работ требуют согласования с городскими инстанциями и получение разрешения на проведение работ. В Уфе выдачей разрешения на перепланировку занимается Межведомственная комиссия.

Межведомственной комиссии нужно предоставить определенный пакет документов. К ним относятся:

проект перепланировки;

свидетельство на собственность;

заявление на перепланировку;

согласие собственников на перепланировку.

Проект перепланировки обязательно должен быть выполнен проектной организацией имеющей все лицензии СРО. СРО — это саморегулируемые организации. Для составления проекта необходимо обратиться в БТИ для получения актуального технического паспорта. На основании этого документа составляется проект перепланировки квартиры.

Разрешенные и запрещенные перепланировки

Главное требование к перепланировкам это то, что перепланировка не должна ставить под угрозу жизнь ваших соседей, не ущемлять их интересы и не нарушать требования, установленные в приложении 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 года.

Но также существует определенный список изменений, которые нельзя воплощать в жизнь. К таким изменениям относятся:

- снос несущих стен;

- перенос газовой точки;

- вынос радиаторов на балкон;

- увеличение нагрузки на несущие стены;

- изменение вентиляционных и дымоходных шахт.

Преступление и наказание

Ваша перепланировка будет иметь статус «самовольной» в том случае, если разрешение на ее проведение не было получено. Также под статус «незаконной» перепланировки попадают те изменения, которые были проведены с отклонением от проекта перепланировки. К собственникам самовольных перепланировок применяются санкционные меры:

- постановление о выплате штрафа;

- постановление о приведении помещения в первоначальный вид;

- реализация продажи помещения с торгов.

Опыт нашей компании показывает, что большинство собственников даже не знают о том, что провели изменения, которые являются перепланировкой. Другая половина собственников, выполнивших перепланировку наивно надеются, что контролирующие органы никогда-никогда не узнают о проведенных изменениях. Но как известно все тайное становиться явным. Зачастую все вскрывается из-за жалоб соседей или представителей ЖЕУ. Также факт перепланировки вскрывается при проведении юридических сделок с недвижимостью. И если в первом случае возможно как-то замять «находку», то проведение сделок с недвижимостью с отметкой о не легализованных изменениях просто не представляется возможным.

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