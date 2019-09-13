«Самая заветная мечта – услышать слово «Мама»: четырехлетний уфимец борется со страшным диагнозом

Казалось бы, слышать от своего ребенка слова «мама» и «папа» - это так привычно, а уж в четыре года дети и вовсе болтают без умолку, засыпая родителей бесконечными вопросами. Но вот для родителей четырехлетнего Шамиля Валиева из Уфы даже самые простые слова сына – это пока недостижимая мечта. Дело в том, что ребенок родился раньше положенного срока, и его нервная система не успела полностью сформироваться. Теперь мальчику требуется дорогостоящая реабилитация и помощь специалистов, но вот возможности семьи очень ограничены.

ПОШЕЛ ТОЛЬКО В 2,5 ГОДА, НО ТАК И НЕ ЗАГОВОРИЛ

Маленький Шамиль родился на 33 неделе беременности весом всего в 2,5 килограмма. Малыша сразу же поместили в отделение для недоношенных, где четверо суток он провел на искусственном дыхании, пока родители молились – лишь бы сын остался жив. Позже выяснилось, что у мальчика пневмония, и еще две недели за его жизнь боролись врачи реанимации.

Весь первый год жизни Шамиля прошел в больницах и обследованиях – педиатр, невролог, ортопед, окулист… Голову мальчик начал держать в три месяца, в семь – пополз, в восемь – уже стоял возле опоры. Родители с нетерпением ждали – ну вот сейчас их сын сделает первые шаги, но пошел самостоятельно мальчик только в 2,5 года.

Не складывалось у Шамиля и с речью – даже сейчас, к четырем годам, есть отдельные звукоподражания и подобия слов, но о том, чтобы говорить даже самыми простыми предложениями – и речи нет.

Родители верят, что их сын обязательно будет говорить и пойдет в обычную школу

ПРИШЛОСЬ ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

- Моя самая заветная мечта – услышать слово «мама», - признается мать мальчика.

Медицинская карточка ребенка исчеркана заключениями специалистов, и диагнозы неутешительные: задержка психомоторного и речевого развития (ЗПРР), атактический синдром (слабость мышц), непостоянное сходящееся косоглазие, астигматизм. Поэтому в 2,4 года мальчику пришлось оформить инвалидность.

При этом у Шамиля полностью сохранен интеллект, и родителям вдвойне горько наблюдать, как он стремится сделать что-то сам и не может. И вроде есть надежда, есть шанс, что можно малыш догонит своих сверстников, но снова все упирается в денежный вопрос.

На помощь к Шамилю Валиеву пришел благотворительный фонд «ВИТАЕ»: он организовал сбор средств на реабилитацию в санкт-петербургском реабилитационном центре «Прогноз», который как раз занимается с неговорящими детьми. Сумма сбора составляет 168.100 рублей, и в одиночку семье Валиевых такую сумму не осилить.

- Мой сын не такой как все, но он очень добрый, ласковый и отзывчивый мальчик. Я хочу, чтобы у него был шанс на счастливое будущее, - говорит мама Шамиля.

Если и вы хотите помочь этому улыбчивому малышу поскорее заговорить, то можете помочь ему с лечением. Для этого нужно отправить смс на номер 3434 со словом «ПЛАТЕЖ ВИТАЕ сумма» (любая выбранная вами сумма).