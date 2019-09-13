Директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Альмухаметов: Мы работаем на уровне федеральных каналов

На днях в уютный пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа» с дружеским визитом пришел директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Альмухаметов. В беседе с «Комсомолкой» он поделился планами по дальнейшему развитию первого городского канала и рассказал о грядущих премьерах, которые стартуют в новом телевизионном сезоне.

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

- Сегодня телеканал «Вся Уфа» вещает практически на всю республику. Благодаря кабельным сетям мы «зашли» в каждый крупный город, наша аудитория составляет 2,8 млн человек. Совсем недавно мы перешли на вещание в формате HD. Для телезрителя это означает, в первую очередь, улучшение картинки в пять раз – это телевидение высокой четкости. Картинка в этом формате позволяет почувствовать и ощутить себя буквально на месте событий, - говорит директор первого столичного телеканала.

По словам Азамата Альмухаметова, сейчас «Вся Уфа» работает, фактически, на уровне федеральных телеканалов. К этому команда телевизионщиков планомерно готовилась и шла несколько лет. Директор подчеркнул, что без поддержки уфимской мэрии и главы городской администрации Ульфата Мустафина этот проект реализовать не удалось. Все-таки для перехода на современный формат вещания нужны немаленькие деньги.

Торжественная церемония «включения» вещания в формате HD состоялась 5 сентября. Символическую кнопку нажимал мэр Уфы Ульфат Мустафин, который, как, оказалось, появился в здании телеканала случайно.

- У него очень жесткий график и мы даже не предполагали, что Ульфат Мансурович сможет выделить время на нас. Когда он приехал, нам было очень приятно, ведь нас заверили, что у мэра нет ни одного «окна» в этот день, - вспоминает Азамат Альмухаметов.

В гостях у «Комсомолки» Азамат Альмухаметов поделился далеко идущими планамиФото: Рустем АХУНОВ

ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ РЕШАЕТ САМ

Не последнюю роль в переменах, которые сейчас происходят на столичном телеканале, сыграли сами телезрители. В конце прошлого года, когда на пост директора после многолетнего перерыва вернулся Азамат Альмухаметов, сотрудники телекомпании устроили опрос, где попросили жителей республики ответить на вопрос: чего не хватает «Всей Уфе»?

- После новогодних каникул мы получили результаты и сделали выводы. Было очень интересно посмотреть, что написали нам телезрители. После этого мы, например, избавились от части программ. Зато появились и еще появятся новые. Но процесс обновления не дело восьми месяцев, я думаю, что эти «наказы» мы будем выполнять еще год или два, - говорит Азамат Альмухаметов.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

По сложившейся традиции, летом сетка вещания телеканалов значительно перестраивается и уже в начале осени запускаются новые программы. В августе «Вся Уфа» запустила новый проект – «Алло, Уфа». Станет ли передача рейтинговой, покажет время. Но предварительная «обкатка» показала, что у телезрителей есть живой интерес к нему.

- Мы получаем неплохие отзывы о нем, проект до сих пор в эфире. Его автор и ведущий Денис Ганеев, он же занимается продвижением передачи. У нас есть договоренность с «Новым радио» о том, что мы его будем делать совместно, что позволить увеличить нашу аудиторию, - делится директор «Всей Уфы».

На вопрос о том, что ждет зрителей телеканала «Вся Уфа» в новом сезоне, Азамат Альмухаметов пояснил, что в сетку вещания сохраняться все полюбившиеся уфимцам телепередачи. В том числе и самая рейтинговая – «Утро в столице». Дневной эфир будет заполнен «Алло, Уфа», а вечером – новостная передача «Уфимское время».

Что касается долгосрочных планов и перспектив развития, то сейчас самая важная задача для телеканала «Вся Уфа» - выиграть борьбу за «22 кнопку». Что это значит?

Символическую кнопку HD нажал мэр Уфы Ульфат Мустафин

В связи с переходом на цифровое телевидение и полным отказом от аналогового вещания, местные телеканалы вынуждены кардинально меняться. Все дело в том, что с начала 2020 года по всей стране будет утвержден список обязательных телеканалов. Согласно задумке федеральных властей, россияне смогут бесплатно смотреть 20 общедоступных каналов и еще один – региональный. 21-ю кнопку в Башкирии получили БСТ, а вот на 22-ю как раз претендует «Вся Уфа». Если столичный телеканал не сможет добиться права вещать на этой кнопке, то муниципальный канал окажется под угрозой существования.

- Сейчас «Вся Уфа» благодаря кабельным операторам есть во всех городах республики. Правда почти везде мы на разных кнопках, потому что расположение [канала в общем списке] определяют сами кабельщики. Что касается борьбы за 22-ю кнопку, то мы исходим из регламента. Чтобы попасть на эту позицию, нужно иметь 24 часа собственного, программируемого вещания и не менее шести часов местного вещания. Мы в этот формат вписываемся, и будем бороться за попадание на 22-ю позицию, - подчеркнул директор телекомпании.

САМЫЙ ДОБРЫЙ ПРОЕКТ

Сразу после возращения на «Всю Уфу» Азамата Альмухаметова в качестве директора, им было принято решение возродить телепередачу, идея которой зародилась еще более 10 лет назад. Проект получил название «Радость нашего дома» и практически сразу получил статус самого доброго на всем телевидении в республике. Его главная задача – помочь воспитанникам детских домов обрести семью. Для каждого малыша, оставшегося без родителей, снимают специальный видео паспорт и показывают ролик на телевидении.

- Зародился этот проект в 2007 году, тогда он назывался «Счастье – это я». Делали мы его вместе с Миланой Скоробогатовой, это она придумала название. Мы сделали видео паспорта маленьких детей, которые воспитывались в домах ребенка у нас в Уфе. Поначалу было очень сложно, потому что резко против выступил директор одного из двух домов ребенка. Но тогда нам помогла мэрия и лично Павел Качкаев и нам удалось преодолеть все трудности. Мы сняли 50 роликов про каждого ребенка и с гордостью могу сказать, что 35 из них обрели семью, - вспоминает Азамат Альмухаметов.

Сейчас времена изменились и телевизионный проект «Радость нашего дома», который пришел на смену своему предшественнику, воспринимается совершенно иначе. «Реанимация» видео паспортов произошла в 2019 году не без помощи первой леди Башкирии Каринэ Хабировой.

- Каринэ Владимировна очень нам помогла. Более того, можно сказать, что этот проект «выстрелил» только благодаря ее поддержке. Она с нетерпением ждала запуска этого проекта, даже немного торопила нас. Мы вышли в эфир уже после того, как отсняли первые четыре паспорта. Хотя поначалу планировали снять сразу 10. В первом ролике снялась она сама, а самым запоминающимся, который «стрельнул» первым, был ролик, где снимались Наталья и Аскар Абдразаковы, - рассказал директор телекомпании «Вся Уфа».