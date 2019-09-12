2019-09-12T13:30:59+03:00
Происшествия

«Ночью ходит чупакабра и высасывает кровь»: в Башкирии неизвестный зверь истребляет домашний скот

От действий хищника-невидимки пострадали десятки кур и кроликов [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Жителей республики предупреждают об опасном звереЖителей республики предупреждают об опасном звере
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На днях всю Башкирию повергла в шок история, произошедшая в Благовещенске. Выйдя рано утром покормить скотину, местная жительница обнаружила десятки мертвых кроликов и кур. Из-за действий неизвестного хищника небольшое хозяйство на окраине города оказалось в прямом смысле обескровлено – у всех «пострадавших» была полностью выпита кровь. Некоторые были буквально растерзаны.

Соседи хозяйки сняли последствия ночного визита «чупакабры» на видео, которое молниеносно распространилось по социальным сетям. Кадры, мягко говоря, неприятные.

Подворье жительницы башкирского Благовещенско было усыпано тушами убитых кроликов

Подворье жительницы башкирского Благовещенско было усыпано тушами убитых кроликов

- Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и высасывает кровь, – говорит на камеру хозяйка. – Вон, выгрызено все, кишки валяются.

«Чупакабра», как назвали неизвестного зверя местные жители, пробрался ночью в курятник и перегрыз всех бройлеров. Видимо, не насытившись, он пролез в кроличьи клетки и передушил еще и их. Всего у жительницы Благовещенска погибли 14 кроликов и 20 кур.

Случай с «массовым убийством» домашнего скота в Башкирии далеко не единственный. В середине сентября прошлого года в Баймаке неизвестный зверь пробрался в клетки и убил десятки кроликов.

Многие жители республики скептически относятся к тому, что все эти бесчинства творит неведомая «чупакабра». Опытные фермеры утверждают, что таким образом своих жертв убивает хорек или ласка.

Башкирский Благовещенск атаковала мистическая чупакабра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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